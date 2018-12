Ultimo aggiornamento: 14:47

RIETI - Sala consiliare del Comune di Rieti gremita, questa mattina, per la presentazione del 14° Torneo Internazionale di Minibasket della Befana - "Memorial Sandro Cordoni", un evento che dal 2 al 5 gennaio riempirà Rieti e il suo territorio di circa 2000 persone, tra atleti, famiglie e addetti ai lavori al seguito, per la manifestazione sportiva riservata a 7 categorie (Aquilotti 2009, Aquilotti 2008, Esordienti 2007, Under 13, Under 14, Under 15, Under 14 Femminile).Saranno ben 57 le formazioni impegnate negli otto impianti sportivi che ospiteranno le squadre, si gioca a Rieti (PalaSojourner, PalaCordoni, PalaNpc, PalaWillie, Palestra Ricci), in campo anche al PalaRufina di Cittaducale, al PalaSport di Contigliano, e nella palestra di Cantalice.Le squadre arrivano da tutta Italia, unica selezione straniera, l'Union Dobling Basketball Seit 1951, in campo con tre formazioni, presenti anche storiche compagini laziali, importanti realtà emiliane come la Junior Forlì, ci sono i toscani della Virtus Siena e del Rignano sull'Arno, dall'Abruzzo il Nuovo Basket Aquilano e Chieti Basket, le marchigiane Recanati e la Bees Pesaro, in varie occasioni nel palmares della manifestazione. Presente anche una società lombarda, il Bresso, in gara nella categoria Under 14 Femminile.Un grande lavoro quello svolto dalla macchina organizzativa della manifestazione, a lavoro fin dai giorni successivi della scorsa edizione, presente oggi alla conferenza stampa, assenti per impegni lavorativi Stefano Cicchetti e Chicco Cordoni, i quali hanno mandato i loro saluti agli atleti e ai presenti in sala.Tra i partecipanti alla conferenza anche il presidente della Npc Rieti, Giuseppe Cattani, il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, per il Comune di Rieti, presente Simone Labonia. Il Torneo della Befana è anche solidarietà, presente in questa edizione la raccoltà fondi per il Progetto Alessandra, con Marco Rosati e il vice presidente dell'Alcli, Emilio Garofani. In sala anche i membri dell'organizzazione Gianluca Tilli, Gianluca De Ambrosi, Paolo Matteucci e Matteo Petrucci, presenti anche numerosi ragazzi della Willie Basket e della Npc Willie.Emozionatissimo Gianluca Tilli, responsabile del comitato organizzativo, che racconta gli sforzi per l'organizzazione della manifestazione, «Abbiamo lavorato tanto, siamo partiti il 30 gennaio, è stata abbastanza dura perché negli ultimi giorni abbiamo dedicato tanto tempo al torneo e poco spazio alla famiglia».Tanti gli elogi agli organizzatori, a partire dal presidente Cattani: «Credo che l'espressione di Gianluca sia la rappresentazione più vera di quello che è un torneo di ragazzi. Abbiamo iniziato per scherzo nel 2006, in un torneo a Contigliano, oggi si è trasformato in un torneo internazionale, e questo non può che non fare bene al tutto il movimento. Un grande in bocca al lupo a tutti, ai ragazzi dico godetevi questo torneo, perchè sono esperienze che vi porterete nel cuore. Dovrete mantenere la tradizione di questo torneo affinchè non muoia mai, perchè questa città vive di sport. Complimenti al comitato, ai ragazzi e ai genitori un invito a divertirsi».Dello stesso avviso anche il responsabile del Settore Giovanile, Gianluca De Ambrosi: «Ogni anno cresciamo sempre di più, Gianluca Tilli è colui che trascina tutti noi. L'entusiasmo e la passione che mette lui, trasporta tutti noi, siamo arrivati a questo punto grazie alla volontà di Gianluca. Vogliamo ringraziare tutti, gli albergatori che ci vengono incontro, che hanno capito la grandezze di questo evento, le istituzioni, il presidente Giuseppe Cattani, i volontari che aumentano sempre di più, e tutti coloro che credono in questo torneo».Spazio poi alla presentazione del Progetto Alessandra, sostenuto dall'Alcli: «Nasce dalla mia volontà di esaudire il desiderio di mia moglie Alessandra, scomparsa all'età di 39 anni. Il progetto nasce dal desiderio di Alessandra di donare una parrucca alle donne che affrontano il delicato momento della perdita dei capelli. Una parrucca per riprendere la propria vita, uscire di casa e allontanare momentaneamente la malattia», dichiara un commosso Marco Rosati, promotore dell'iniziativa.A lui si sono aggiunte le parole del vice presidente dell'Alcli Rieti, Emilio Garofani,«Grazie al comitato del torneo per il gesto di solidarietà verso la nostra associazione che vive di questi eventi. Il Progetto Alessandra ha una valenza straordinaria. Accogliamo persone da tutta Italia. La distribuzione parrucche è gratuita anche grazie ad eventi come questi. Parteciperete ad un torneo e lo ricorderete per aver giocato e fatto un gesto solidale».Tra le novità illustrate questa mattina c'è una App dedicata alla manifestazione, in cui si potranno consultare i risultati del torneo.