Giovanili: Amatrice tenta l’assalto in casa della capolista, doppia sfida d’alta classifica per l’Accademia Sabina. Il programma gare

RIETI – Riprendono a pieno in questo fine settimana le gare dei campionati giovanili di calcio che coinvolgono numerose formazioni reatine. Grande curiosità per la ripartenza completa dei tre tornei della provincia di Rieti, pronti ad offrire spettacolo durante una decima giornata ricca di sfide al vertice. In particolare, nell’U19 Amatrice farà visita ai padroni di casa del Monterotondo per tentare di acciuffare la vetta o almeno di superare in classifica i romani, nell’U17 la Nuova Rieti capolista sarà ospite di un’Accademia Sabina distante solo tre punti e che nell’U15 proverà a violare l’imbattibilità della Pro Fiano, che avrà certamente dalla sua parte il calore del proprio pubblico.

Interessanti anche le partite a livello regionale, come quella in chiave salvezza tra Castelverde e Alba Sant’Elia, cariche per darsi battaglia così come il Poggio Moiano che, dopo l’ottimo inizio di 2023, dovrà superare il banco di prova della quindicesima giornata sul campo della Spes Montesacro.

Di seguito, l’elenco dei match che seguiremo, con orari e campi di gioco:

U19 regionale (girone B) – XI giornata

Cantalice – Circolo Canottieri Roma: oggi, 21/1, ore 14:45, campo comunale di Cantalice

Castelverde – Alba Sant’Elia: oggi, 21/1, ore 15:00, campo “Mario Manuali” di Roma

Under 19 provinciale (Rieti) – X giornata

Monterotondo 1935 – Amatrice: oggi, 21/1, ore 14:30, campo “Fausto Cecconi” di Monterotondo

Ginestra – Accademia Calcio Sabina: oggi, 21/1, ore 14:30, campo comunale “Santa Maria” di Monteleone Sabino

Poggio Mirteto – Mentana 2019: oggi, 21/1, ore 14:30, campo comunale di Poggio Nativo

Valle del Peschiera – Brictense: oggi, 21/1, ore 15:00, campo comunale di Santa Rufina

Passo Corese – Pro Fiano: oggi, 21/1, ore 18:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Under 18 regionale (girone B) – XV giornata

Spes Montesacro – Poggio Moiano: oggi, 21/1, ore 14:30, Centro Sportivo Spes Montesacro di Roma

Under 17 provinciale (Rieti) – X giornata

Accademia Calcio Sabina – Nuova Rieti: oggi, 21/1, ore 15:00, campo comunale di Forano

Città di Rieti – Poggio Mirteto: oggi, 21/1, ore 15:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Mentana 1947 – Passo Corese: oggi, 21/1, ore 15:00, campo dell’Università Agraria di Mentana

Poggio Moiano – Pro Calcio Studentesca: oggi, 21/1, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Grifo Academy – Palombara: domani, 22/1, ore 11:00, campo “12 apostoli” di Fonte Nuova

Under 16 regionale (girone B) – XI giornata

Accademia Sporting Roma – Cantalice: domani, 22/1, ore 12:45, campo “Fulvio Bernardini” di Roma

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XI giornata

Settebagni – Passo Corese: oggi, 21/1, ore 12:30, campo “Vittorio Angelucci” di Settebagni

Ponte Milvio – Città di Rieti: domani, 22/1, ore 11:00, campo “Vittorio e Paolo Testa” di Roma

Under 15 provinciale (Rieti) – X giornata

Velinia – Poggio Mirteto: oggi, 21/1, ore 15:00, campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Palombara – Nuova Rieti Calcio: domani, 22/1, ore 9:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Pro Calcio Studentesca – Passo Corese: domani, 22/1, ore 10:00, campo del quartiere “Micioccoli” di Rieti

Mentana 1947 – Brictense: domani, 22/1, ore 11:00, campo dell’Università Agraria di Mentana

Pro Fiano – Accademia Calcio Sabina: domani, 22/1, ore 12:30, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Città di Rieti – Poggio Moiano: domani, 22/1, ore 15:00, campo polivalente di Piani Poggio Fidoni

Under 14 regionale (girone B) – XI giornata

Don Gaspare Bertoni – Cantalice: oggi, 21/1, ore 16:30, campo “Vittorio Angelucci” di Settebagni

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XI giornata

Passo Corese – Accademia Calcio Sabina: oggi, 21/1, ore 15:00, campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Città di Rieti – Circolo Sportivo Italia: oggi, 21/1, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti