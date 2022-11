Giovanili, scontro d’alta classifica tra Accademia Sabina e Poggio Moiano. Il programma gare

RIETI – È pronto a partire un nuovo fine settimana calcistico in cui si giocheranno le gare della quinta giornata di otto campionati giovanili e il settimo turno dell’Under 18 regionale. Come di consueto, Il Messaggero seguirà le squadre reatine coinvolte in questi tornei, analizzandone risultati, marcatori e commenti dei loro tecnici.

Tra le sfide più rilevanti del weekend, nell’Under 19 regionale l’Alba Sant’Elia cerca la prima vittoria della stagione contro gli ospiti del Fidene, poco più avanti con 4 punti, mentre nell’Under 15 provinciale si prevedono molte emozioni tra Accademia Calcio Sabina e Poggio Moiano, che puntano alla vetta sperando in un passo falso delle attuali prime della classe, Nuova Rieti Calcio e Pro Fiano.

Di seguito, elenco, orari e campi delle partite che vivremo da vicino:

Under 19 regionale B (girone B) – V giornata

Alba Sant’Elia – Fidene: oggi, 19/11, ore 14:45 – Campo “Angelo Milardi” di Contigliano

Castelverde – Cantalice: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo “Mario Manuali” di Castelverde - Lunghezza

Under 19 provinciale (Rieti) – V giornata

Brictense – Amatrice: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo Comunale di Montelibretti

Mentana 2019 – Ginestra: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo “Plinio Finozzi” di Mentana

Valle del Peschiera – Poggio Mirteto: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo Comunale di Santa Rufina

Passo Corese – Monterotondo 1935: oggi, 19/11, ore 18:00 – Campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Pro Fiano – Accademia Calcio Sabina: domani, 20/11, ore 17:00 – Campo Vecchio Comunale di Fiano Romano

Under 18 regionale (girone B) – VII giornata

Academy SVS Roma – Poggio Moiano: domani, 20/11, ore 12:30 – Campo “Gelsomino A” di Roma

Under 17 provinciale (Rieti) – V giornata

Nuova Rieti Calcio – Velinia: oggi, 19/11, ore 15:30 – Campo FD 18 Green Park di Rieti

Città di Rieti – Grifo Academy: oggi, 19/11, ore 18:00 – Campo “Marco Gudini” di Rieti

Poggio Mirteto – Passo Corese: domani, 20/11, ore 10:30 – Campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Accademia Calcio Sabina – Mentana 1947: domani, 20/11, ore 11:30 – Campo Comunale di Forano

Palombara – Pro Calcio Studentesca: domani, 20/11, ore 15:00 – Campo Comunale di Marcellina

Turno di riposo per Poggio Moiano

Under 16 regionale (girone B) – V giornata

Eretum Monterotondo – Cantalice: oggi, 19/11, ore 16:45 – Campo “Fausto Cecconi” di Monterotondo

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – V giornata

Grifo Academy – Città di Rieti: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo “12 Apostoli” di Fonte Nuova

Santa Lucia – Passo Corese: oggi, 19/11, ore 17:30 – Campo “Don Antonio Morelli” di Santa Lucia

Under 15 provinciale (Rieti) – V giornata

Accademia Calcio Sabina – Poggio Moiano: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo Comunale di Forano

Poggio Mirteto – Brictense: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Pro Calcio Studentesca – Mentana 1947: domani, 20/11, ore 10:30 – Campo del quartiere Micioccoli a Rieti

Pro Fiano – Palombara: domani, 20/11, ore 11:00 – Campo Vecchio Comunale di Fiano Romano

Nuova Rieti Calcio – Passo Corese: domani, 20/11, ore 15:00 – Campo FD 18 Green Park di Rieti

Velinia – Città di Rieti: domani, 20/11, ore 15:00 – Campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Under 14 regionale (girone B) – V giornata

Cesano – Cantalice: oggi, 19/11, ore 16:00 – Campo “Nazareno Compagnucci” di Cesano

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – V giornata

Passo Corese – Castelnuovese: oggi, 19/11, ore 15:00 – Campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Accademia Calcio Sabina – Vigor Rignano Flaminio: domani, 20/11, ore 9:00 – Campo Comunale di Forano

Turno di riposo per Città di Rieti