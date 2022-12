Giovanili: al via il settimo turno di otto campionati. Obiettivo vetta per diverse squadre reatine. Il programma gare

RIETI – Come di consueto, Il Messaggero si prepara a seguire un nuovo fine settimana di calcio giovanile, in cui andrà in scena la settima giornata di otto tornei che coinvolgono numerose formazioni reatine. Non scenderà in campo, invece, l’Under 18 del Poggio Moiano, pronta ad osservare il turno di riposo in un weekend in cui le altre squadre del suo girone B saranno impegnate nel nono turno del campionato regionale.

Molto interessante la situazione nella parte più alta delle classifiche delle competizioni provinciali: nell’U19 il Monterotondo 1935 è in lotta prima di tutto con Accademia Calcio Sabina e Ginestra, nell’U17 la Grifo Academy si ritrova al comando con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla super favorita Nuova Rieti, mentre nell’U15 la Pro Fiano continua ad essere imbattuta con un distacco di tre punti dalla seconda.

Il programma gare, con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale B (girone B)

Astrea – Cantalice: oggi, 3/12, ore 14:30 – Campo “Antonio Sbardella” di Roma

Alba Sant’Elia – Sant’Angelo Romano: oggi, 3/12, ore 14:45 – Campo “Angelo Milardi” di Contigliano

Under 19 provinciale (Rieti)

Mentana 2019 – Amatrice: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo “Plinio Finozzi” di Mentana

Monterotondo 1935 – Poggio Mirteto: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo “Fausto Cecconi” di Monterotondo

Valle del Peschiera – Ginestra: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Santa Rufina

Passo Corese – Accademia Calcio Sabina: oggi, 3/12, ore 18:00 – Campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Pro Fiano – Brictense: domani, 4/12, ore 17:00 – Campo Vecchio Comunale di Fiano Romano

Under 17 provinciale (Rieti)

Nuova Rieti Calcio – Mentana 1947: oggi, 3/12, ore 15:30 – Campo FD 18 Green Park di Rieti

Palombara – Velinia: domani, 4/12, ore 9:00 – Campo Comunale di Marcellina

Accademia Calcio Sabina – Città di Rieti: domani, 4/12, ore 11:30 – Campo Comunale di Forano

Poggio Moiano – Grifo Academy: domani, 4/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Poggio Moiano

Passo Corese – Pro Calcio Studentesca: domani, 4/12, ore 15:00 – Campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Riposo per Poggio Mirteto

Under 16 regionale (girone B)

Real Monterotondo Scalo – Cantalice: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo “Ottavio Pierangeli” di Monterotondo Scalo

Under 16 provinciale (Roma, girone B)

Santa Lucia – Città di Rieti: oggi, 3/12, ore 17:30 – Campo “Don Antonio Morelli” di Santa Lucia

Olimpica Roma – Passo Corese: domani, 4/12, ore 14:30 – Campo “Bruno Barbieri” di Roma

Under 15 provinciale (Rieti)

Poggio Mirteto – Città di Rieti: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo Valle Mentuccia di Gavignano Sabino

Poggio Moiano – Passo Corese: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo Comunale di Poggio Moiano

Velinia – Pro Fiano: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Accademia Calcio Sabina – Mentana 1947: oggi, 3/12, ore 15:30 – Campo Comunale di Forano

Pro Calcio Studentesca – Palombara: domani, 4/12, ore 10:30 – Campo del quartiere Micioccoli a Rieti

Nuova Rieti Calcio – Brictense: domani, 4/12, ore 15:00 – Campo FD 18 Green Park di Rieti

Under 14 regionale (girone B)

Vittoria Roma 1908 – Cantalice: oggi, 3/12, ore 17:00 – Campo “Ostiense A” di Roma

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Passo Corese – Real Campagnano: oggi, 3/12, ore 15:00 – Campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Cinquestelle Sport – Città di Rieti: oggi, 3/12, ore 16:30 – Stadio dei ferrovieri di Roma

Accademia Calcio Sabina - Olimpica Roma: domani, 4/12, ore 9:00 - Campo Comunale di Forano