Mentre gran parte dei campionati giovanili devono ancora iniziare, La Foresta si prepara ad affrontare la difficile ma affascinante trasferta contro i pari età della Vuelle Libertas Pesaro, gara valida per la terza giornata del campionato nazionale Under 16 Eccellenza Marche-Umbria.I reatini sono l'unica compagine nel girone umbro-marchigiano, che oltre la prestigiosa VL Pesaro, vanta anche l'Aurosa Jesi e la Poderosa Montegranaro, entrambe le società militano in serie A2, più le migliori formazioni umbre.La Foresta guidata da coach Claudio Di Fazi, nelle prime due giornate, ha ottenute due sconfitte, pur giocando una buona pallacanestro, cedendo nei minuti finali prima con Jesi, che guida la classifica, e nell'ultima giornata contro la Janus Fabriano, commetendo errori d'inesperienza, in un campionato come l'Eccellenza, dove gran parte delle società sono profesioniste, investendo risorse importanti, pur di accedere alle fasi nazionali, prestigioso traguardo che La Foresta può vantare nel suo palmares, oltre ad aver lanciato giocatori che si stanno affermando nei campionati professionisti, l'ultimo Rodriguez, protagonista di una buona partenza con Roseto.Tra le file del roster spicca il giovane Kader, camerunense del 2004, 2,10, è tra i migliori dei reatini in questo inizio di stagione, arrivato per dare una mano al resto della squadra, cercando di portare l'ennesima soddisfazione a livello giovanile per La Foresta.Da sx in piedi: Papa, Barbacci, Toffoli, Preparatore Atletico Gomez, Kader, Formichetti, Provaroni, da sx seduti: Coach Di Fazi, Panitti, Mancini, Laureti, Marchetti, Damasi, Cocuccioni, Assistente allenatore Colasanti