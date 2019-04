Under 18

RIETI - Con la pausa pasquale dei campionati, è tempo di tornei per le formazioni giovanili della Npc Willie. Concluso il Torneo Internazionale di Vienne, per l'Under 18 Gold, è iniziato l'AdriaticaCup2019 a Pesaro per altre sei realtà del settore giovanile reatino, si tratta di: Under 18 Silver, Under 18 femminile, Under 16 Eccellenza, Under 15 Gold, Under 15 Silver e Under 14. Nelle prime due giornate, in grande spolvero l'Under 18, l'Under 16, prime nei rispettivi raggruppamenti, mentre ieri sera è arrivato il primo ko per ragazze dell'Under 18, dopo due vittorie consecutive. Buoni risultati anche per le due Under 15, vola invece in finale l'Under 14, che ieri in serata ha battuto il Carver aggiudicandosi la finalissima. Oggi in campo tutte le altre per la terza giornata.Npc Willie-Segrate 60-53Npc Willie-Trieste 79-69Npc Willie-Malaspina 77-71Giullare del Castello Blu-Npc Willie 43-46Npc Willie- Giullari Gialle 50-49Bk Giullari Re Gialle- Npc Willie 67-59Npc Willie-Virtus Assisi 73-46Npc Willie-Sangiorgese Milano 73-63Npc Willie-Libertas Roma 57-46Npc Willie-Sesto Calende 68-41Npc Willie-Concorezzo 27-102Npc Willie-Cesena 55-17Npc Willie-Bolzano 82-24Npc Willie-Bologna 63-54Npc Willie-Carver 59-43