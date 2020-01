© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua a mietere successi la sezione di Rieti dell'Aiga, l’associazione dei giovani avvocati presieduta da Giuseppe Morgante, che per il biennio 2019-2021 risulta la più rappresentata di sempre dalla sua nascita a livello nazionale. All’elezione avvenuta nei mesi scorsi dell’avvocato Francesco Colapaoli come vice presidente della Fondazione Tommaso Bucciarelli, si aggiungono ora le nomine dell’ avvocatessa Alessia Mostocotto a coordinatore del Dipartimento di diritto tributario, e quella della collega Sara Principessa a membro del Dipartimento dei diritti umani. Alle due rappresentanti dell’Aiga reatina va poi aggiunto l’incarico di segretario della Fondazione attribuito a Massimo Rolla.«E’ un risultato che premia l’impegno che da sempre con la nostra sezione mettiamo in campo a sostegno delle diverse problematiche che riguardano l’avvocatura in generale e l'Aiga in particolare» commenta il presidente Morgante, eletto alla guida della sezione di Rieti nel 2019 succedendo a Colapaoli, già chiamato in passato a rappresentare il Consiglio dell'ordine di Rieti al congresso nazionale forense.