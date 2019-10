RIETI - Ieri mattina, sabato 5 ottobre, nell’Aula Magna del Liceo Classico Marco Terenzio Varrone, si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle Giornate Fai d’Autunno, iniziativa di carattere nazionale in programma anche in provincia di Rieti il 12 e il 13 ottobre.



Nel corso dell’evento, sono stati comunicati i luoghi del reatino individuati per questo prestigioso appuntamento di promozione del territorio. Mentre il Gruppo Fai di Rieti ha scelto le Terme di Vespasiano e il Palazzo della Comunità di Cittaducale insieme alla Villa di Tito di Castel Sant’Angelo e al Museo Civico di Cittareale, il Gruppo Fai della Sabina ha puntato, invece, su Roccantica, nella quale si terranno visite guidate e aperture di tesori come la Chiesa di Piè di Rocca e le sue Torri e l’Oratorio di Santa Caterina D’Alessandria.

La conferenza è iniziata con gli interventi del dirigente scolastico del Liceo Classico Varrone, professoressa Stefania Santarelli, e di Letizia Rosati, delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Rieti. Dopo aver portato i saluti rispettivamente dell’istituto e dell’amministrazione comunale, entrambe hanno sottolineato l’importanza del Fai come mezzo di promozione territoriale e turistica.

In seguito, la parola è passata ai sindaci di Castel Sant’Angelo e Cittaducale, Luigi Taddei e Leonardo Ranalli, che, oltre a dichiararsi pronti ad accogliere turisti e visitatori, hanno definito i progetti del Fai un patrimonio collettivo da preservare con estrema attenzione.

Subito dopo, l’assessore al bilancio di Roccantica, Fabrizio Giagnorio, ha esaltato le bellezze del piccolo borgo sabino, invitando i presenti a partecipare alle iniziative del Fai Sabina durante il prossimo fine settimana.

Il Capogruppo del Fai Rieti, Emanuela Varano, ha evidenziato il prezioso contributo degli studenti, che, nel ruolo di apprendisti ciceroni, saranno i protagonisti delle visite guidate a Cittaducale, Castel Sant’Angelo e Cittareale. I ragazzi coinvolti fanno parte dei seguenti istituti: Liceo Classico Varrone, Liceo Scientifico Jucci, Liceo Artistico Calcagnadoro, IS di Savoia e Liceo Scientifico di Amatrice.

Il professor Simone Nardelli ha esposto il patrimonio archeologico delle Terme di Vespasiano e della Villa di Tito, ricordando il forte legame che unisce i due imperatori con il territorio reatino. Al termine del suo intervento, il docente ha mostrato un video corredato da fotografie dei luoghi scelti dal Gruppo Fai di Rieti.

I due membri del Gruppo Fai Sabina, Daniela Barillà ed Enrico Galantini, hanno focalizzato l’attenzione sulle varie attività portate avanti negli anni in numerosi comuni reatini e hanno fornito un’accurata descrizione dei tanti gioielli che Roccantica conserva.

Dopo la conferenza, dalle 11 alle 13, si è tenuto un incontro di formazione dedicato a volontari e apprendisti ciceroni. Questa fase della mattinata è stata coordinata da Francesco De Mitri, delegato alla formazione del Fai Roma, e da Rosaria Miggiano, referente regionale della Direzione Fai del Lazio. Sono intervenuti anche Matteo Di Mario, addetto stampa e responsabile comunicazione social del Gruppo Fai di Rieti, che ha messo in luce le potenzialità di Facebook e Instagram per la condivisione di contenuti, e l’insegnante del Liceo Classico Varrone, Anna Pasquetti, che ha illustrato i recenti progetti del suo istituto alle Terme di Vespasiano cui ha partecipato un folto gruppo di studenti.

Presentate, dunque, due giornate con un ricchissimo programma, che ha soddisfatto gli organizzatori, ma ha reso entusiasta anche il Sindaco di Cittareale, Francesco Nelli, che, al termine dell’iniziativa, ha affermato: «Avere l’opportunità di far parte delle Giornate Fai d’Autunno rappresenta per il Comune un grande onore. Accoglieremo i visitatori nel nostro museo per conoscere più da vicino l’affascinante figura di Vespasiano e andremo alla scoperta del centro storico del nostro amato paese. Vi aspettiamo numerosi».

