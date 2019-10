© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In occasione delle Giornate Fai d’Autunno, oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 ottobre, il Gruppo Fai di Rieti e il Gruppo Fai della Sabina apriranno ai visitatori le porte di splendidi luoghi della Provincia di Rieti. Il Gruppo FAI di Rieti ha optato per le Terme di Vespasiano e per il Palazzo della Comunità di Cittaducale, insieme alla Villa di Tito a Castel Sant’Angelo e al Museo Civico di Cittareale, mentre il Gruppo Fai della Sabina ha scelto Roccantica, organizzando visite guidate non solo nel paese, ma anche nell’oratorio di Santa Caterina d’Alessandria e nella Chiesa di Pie’ di Rocca con la sua torre.Le visite guidate nei luoghi del Gruppo Fai di Rieti saranno curate dai giovani apprendisti ciceroni delle seguenti scuole: Liceo Classico "Varrone" di Rieti, Liceo Scientifico "Jucci" di Rieti, Liceo Artistico "Calcagnadoro" di Rieti, IS "Savoia" di Rieti e Liceo Scientifico di Amatrice. Le aperture di questi quattro siti avverranno dalle 14 alle 18 di sabato 12 e dalle 10 alle 18 di domenica 13, mentre a Roccantica tutte le iniziative si svolgeranno in entrambe le giornate dalle 10 alle 18.«Vogliamo ringraziare e invitare a partecipare le famiglie dei ragazzi che saranno protagonisti durante questo weekend – dichiarano dal Gruppo Fai di Rieti – Saremo sempre grati ai giovani, senza i quali le Giornate Fai d’Autunno difficilmente potrebbero esistere. L’invito è poi esteso a tutti i cittadini e turisti che vogliano condividere insieme a noi le meraviglie del territorio reatino».