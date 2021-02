Giornata Mondiale del Greco, esperienza da ricordare per i ragazzi del Liceo Varrone

RIETI – Bilancio positivo per gli studenti del Liceo Ginnasio “Marco Terenzio Varrone” di Rieti, che, dall’8 al 10 febbraio, come tanti altri alunni di Italia e del mondo, hanno preso parte alle Giornate Mondiali del Greco, volte ad esaltare e promuovere una lingua eterna e geniale. L’evento è stato trasmesso sul canale YouTube della Delegazione AICC- Antico e Moderno e ha consentito alle scuole di mostrare le proprie iniziative in vista di questo appuntamento e ad illustri relatori di approfondire molte tematiche relative alla lingua, alla letteratura e alla cultura greca.

Il Liceo “Varrone” è stato protagonista nella mattinata di ieri, mercoledì 10 febbraio, quando ha proposto uno stralcio dello spettacolo teatrale “Φιλία”(Philia) che, svoltosi il 29 gennaio 2020 al Teatro Flavio, ha messo in mostra il grande lavoro svolto dagli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di teatro Classico “γνῶθι σεαυτόν - Conosci te stesso”. In seguito, le professoresse del Varrone Annamaria Magi e Manuela Marinelli hanno spiegato gli obiettivi della rappresentazione e sono intervenuti anche alcuni studenti che hanno preso parte allo spettacolo come attori o come tecnici delle luci e della scenografia. In particolare, “Φιλία 2020. La legge non scritta” è stato realizzato in seguito a un progetto didattico basato su selezione, traduzione dei testi classici e rielaborazione originale della drammaturgia con apporti delle letterature europee moderne e contemporanee, incentrandosi sulla tematica del conflitto storico-politico e filosofico, che, dall'antichità, si snoda attraverso i tempi fino ai nostri giorni, tra Ragione di Stato e diritti dell'Uomo. L'ambientazione delle scene è stata affidata alla proiezione di immagini di opere d'arte selezionate dagli alunni del Laboratorio di Storia dell'Arte.

Da segnalare poi la partecipazione, nella giornata di apertura, lunedì 8 febbraio, di alcuni studenti del Varrone alla premiazione del concorso “Ve lo racconto io, il mito!”. In questa occasione, cinque ragazzi del quarto ginnasio (Filippo Inches, Gabriele Chiaretti, Alessia Luise della IV A e Stefania Ricci e Camilla Mostarda della IV B) sono stati selezionati dalla giuria per l’ottimo risultato nella realizzazione di racconti sul Mito, che sono stati pubblicati in un’antologia.

«Una grande occasione per farci conoscere, dato che alla manifestazione hanno partecipato scuole e personalità di varie nazionalità - dichiara a “Il Messaggero” la professoressa Annamaria Magi – Siamo molto felici di aver partecipato e di aver ricevuto numerosi apprezzamenti da parte di chi ha assistito al cortometraggio della nostra rappresentazione teatrale. Gli studenti, finalmente tornati in classe, si sono impegnati molto affinché “Φιλία” riuscisse nel migliore dei modi e sicuramente meritano soddisfazioni come quelle vissute in questi tre giorni appena trascorsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA