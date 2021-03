Rieti ko agganciato dall'Aprila, mercoledì il recupero col Montegiorgio che ha bloccato sullo 0-0 il Campobasso. Foto

RIETI - Il Rieti, beffato nel finale dal Vastogirardi (1-2) resta a 26 punti agganciato dall’Aprilia: la zona playout è ora a 4 punti. Il Vastogirardi tiene salda la quinta posizione.

Qualche sorpresa nella 4^ giornata di ritorno. Piede sul freno per la capolista Città di Campobasso che fa 0-0 in casa del Montegiorgio, prossimo avversario del Rieti mercoledì al Gudini: un gol annullato a Rossetti e due punti persi per gli ospiti. Il Notaresco approfitta del passo falso in vetta, fa 0-1 all’Atletico Terme Fiuggi e si porta ad un punto dal Campobasso. Vince e si avvicina alla vetta anche il Castelnuovo Vomano: prima va sotto poi ribalta la sfida con l’Olympia Agnonese, è 1-2. Tre formazioni racchiuse in tre punti e primo posto che si deciderà sicuramente nel finale di stagione.

La Cynthialbalonga vince di misura sul Castelfidardo: termina 0-1. Quarto posto ancora dei bianco-blu che si prendono i tre punti fuori dalle mura amiche. Prima sconfitta casalinga per gli anconetani che nella ripresa falliscono anche un calcio di rigore. Frena anche la Matese nello 0-0 con l’Aprilia. 27 punti e settimo posto per i verdeoro ma ottavo risultato utile consecutivo. Imprevisto il ko del Tolentino che non riportava una sconfitta dal 7 febbraio scorso: vince il Real Giulianova 2-0. Secondo successo per i giallorossi padroni di casa.

Rinviate le gare Pineto-Vastese e Porto Sant’Elpidio-Recanatese per le positività al Covid nei gruppi squadra dei padroni di casa.

Classifica

Città di Campobasso 43 (19 gare giocate)

Notaresco 42 (20)

Castelnuovo Vomano 40 (20)

Cynthialbalonga 35 (21)

Vastogirardi 33 (19)

Castelfidardo 29 (20)

Matese 27 (18)

Vastese 27 (20)

Rieti 26 (20)

Aprilia 26 (21)

Recanatese 25 (17)

Tolentino 25 (19)

Montegiorgio 22 (17)

Atletico Terme Fiuggi 20 (19)

Pineto 17 (13)

Real Giulianova 16 (20)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

Olympia Agnonese 3 (19)

