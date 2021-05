Giornata in chiaroscuro per il Rieti: pari per Tolentino e vittoria per Vastese, Porto S.Elpidio prende un altro punto

RIETI - Il Rieti ha giocato un'amichevole in famiglia per mantenere il ritmo partita e osservato le sfide delle dirette concorrenti. Si conclude l’undicesima giornata di ritorno, tanti i pareggi e classifica che rimane più o meno invariata. Classifica molto corta in un campionato equilibrato, le conclusioni sono nelle ultimissime sfide.

La Recanatese frena la corsa del Città di Campobasso: al “Nicola Tubaldi” termina 0-0. Buon punto per i padroni di casa giallo-rossi, per la capolista è un punto guadagnato sul Notaresco che viene sconfitto 2-0 dalla Vastese. Si allunga quindi il distacco tra le due pretendenti alla vittoria e il Campobasso sogna in grande.

Termina 2-2 la gara tra Cynthialbalonga e Atletico Terme Fiuggi. I padroni di casa tengono saldo il terzo posto. Per gli ospiti il pareggio rimane amaro. Un punto non basta per sorpassare il Rieti e a parità di gare giocate la formazione laziale rimane un punto sotto ai reatini.

Altro pareggio arriva tra le mura del Porto Sant’Elpidio: il Castelfidardo rimane a secco di gol e si prende solo un punto, è 0-0. C’è buon umore in casa Sant’Elpidio, rimpiange i due punti persi il Castelfidardo.

La sfida tra Tolentino e Matese si risolve con un pareggio: un punto a testa nel 2-2 tra la formazione cremisi e i verde-oro. La Matese rischia di essere recuperata dalle avversarie sottostanti. Il Rieti sorride, il Tolentino rimane a sole due lunghezze con una gara in più.

Un Pineto in grande forma atletica travolge il fanalino di coda Olympia Agnonese: si conclude 3-1. Gara che si dimostrava alla mano si dalla vigilia contro una Olympia ormai con poche motivazioni. I 39 punti della formazione adriatica permettono di raggiungere il sesto posto con Castelfidardo e Recanatese ma con due gare in meno delle dirette avversarie.

Il Real Giulianova vince e si avvicina alle concorrenti presenti dentro la zona calda della classifica: termina 2-1 la sfida con il Montegiorgio. gli ospiti restano a metà classifica ma sono solo tre le lunghezze dalla zona calda.

La classifica

Città di Campobasso 58 (27 gare giocate)

Notaresco 52 (27)

Cynthialbalonga 45 (28)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 42 (28)

Recanatese 39 (27)

Castelfidardo 39 (27)

Pineto 39 (25)

Montegiorgio 36 (26)

Vastese 35 (25)

Vastogirardi 35 (24)

Aprilia 34 (27)

Tolentino 33 (27)

Rieti 31 (26)

Fiuggi 30 (26)

Real Giulianova 25 (26)

Porto Sant’elpidio 7 (24)

Olympia Agnonese 5 (24)

