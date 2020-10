Rieti, tra gioie, dediche e delusioni la domenica dei giocatori reatini di Promozione

RIETI - Va in archivio anche la III giornata di Promozione: Amatrice travolge il Torre Angela, il Cantalice dei giovani continua a stupire. In casa bf Sport ancora un punto amaro, sconfitte ingiuste per Passo Corese e Poggio Mirteto.

Torre Angela-Amatrice 1-6

L’Amatrice ne fa sei ai romani del Torre Angela, prima della gara primi in classifica. In gol anche il difensore centrale e neo-acquisto rossoblù Stefano Panitti: «La settimana è stata davvero impegnativa e si è conclusa con una vittoria importantissima. Non è stata una partita facile da affrontare venendo da una precedente sconfitta che ci aveva lasciato l’amaro in bocca. Nonostante ciò abbiamo interpretato molto bene la partita da tutti i punti di vista, siamo stati concentrati e combattivi, con la voglia di gestire noi il gioco. Il risultato dice tutto. Anche se la nostra prestazione è stata di un buon livello, dobbiamo ancora migliorare su alcuni aspetti fondamentali, come la gestione del risultato, imprescindibile per fare la differenza. Siamo una squadra che si sta ancora conoscendo, con la voglia però, di migliorarsi ad ogni allenamento. Sappiamo che continuando così possiamo arrivare ad ottenere dei bei risultati, e magari toglierci qualche soddisfazione. Peccato per il gol preso, mi sento però di fare i miei migliori complimenti a tutti i compagni: a chi era in campo per l’ottima prestazione, e a chi era fuori per il supporto. Godiamoci questa vittoria e prepariamoci al meglio per le prossime partite. Dedico il gol alla mia compagna».

Cantalice-Settebagni 3-2

Come da tradizione il Ramacogi è la spinta in più per il Cantalice che, con una rosa giovanissima, non si perde d’animo. Il classe 2000 Orlando Agostini: «Sia nel primo tempo che per buona parte della ripresa la partita l’abbiamo ben gestita realizzando i due gol e non abbiamo permesso ai nostri avversari di creare azioni da gol, poi nel finale siamo scesi fisicamente e loro con due mischie aeree ci hanno raggiunto. Abbiamo continuato a lottare fino alla fine e all’ultimo minuto di recupero abbiamo segnato il gol vittoria».

Passo Corese-Nomentum 0-1

Tra le mura del Leprignano, il Passo Corese cede sotto il quotato Nomentum. Le parole del capitano e coresino Doc Daniele Filippi: «È stata una partita molto equilibrata e quando ci sono gare di questo sono gli episodi a fare la differenza, loro sono stati bravi a sfruttare una delle poche palle gol che gli abbiamo concesso. Nel primo tempo abbiamo tenuto spesso noi il pallino del gioco ma siamo rientrati negli spogliatoi in svantaggio. Nel secondo tempo non siamo riusciti a recuperare il risultato e la partita si è conclusa con una nostra sconfitta. Dispiace perché non avremmo meritato questo risultato. È una sconfitta che ci servirà sicuramente da lezione per cercare di fare meno errori possibili nelle prossime partite».

Bf Sport-Futbol Montesacro 2-2

Un punto per i gialloneri della Bf Sport che lasciano i tre punti nei minuti di recupero. L’autore del secondo gol reatino Mattia Tolomei: «Merito al Montesacro, hanno giocato meglio di noi. Dobbiamo riprendere completamente la condizione fisica dovuta alla quarantena. Pur avendo giocato male potevamo portarla a casa poi sfortunatamente abbiamo subito il pareggio. Un punto muove comunque la classifica. Dedico il gol al mio amico e compagno Niccolò Di Loreto».

Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto 1-0

La neopromossa Poggio Mirteto non riesce a trovare ancora la prima vittoria. Sfortunata nell’autogol di Odiki. Le dichiarazioni del capitano Patrizio Avenali: «Purtroppo c'è poco da dire. È un periodo particolarmente sfortunato, nonostante l’impegno e il valore dei singoli stiamo raccogliendo pochissimo ma sono sicuro che riusciremo a raggiungere l’obiettivo. Per quanto riguarda la partita, è stato un match equilibrato tra due neopromosse con buone ambizioni. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica anzi abbiamo preso il gol senza avere la forza di riagguantare il risultato».

Altri risultati, III giornata

Guidonia-Zena Montecelio 0-2

Sporting Montesacro-Fiano Romano 1-2

Fidene-Grifone Gialloverde 2-3

Classifica

Nomentum e Fiano Romano 7

Zena Montecelio*, Amatrice e Torre Angela 6

Cantalice*, Fidene e Passo Corese 4

Sporting Montesacro*, Settebagni, Castrum Monterotondo e Grifone Gialloverde 3

Bf Sport* 2

Poggio Mirteto, Guidonia e Futbol Montesacro 1

*una gara in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA