Rieti, Giornata dei calzini spaiati per celebrare la diversità: grande adesione nelle scuole della provincia

RIETI - In occasione dell’undicesimo anniversario della Giornata dei calzini spaiati le classi di tutti gli istituti comprensivi della provincia si colorano di piedi “scompagni”. Per un giorno niente coordinati, ma calze di lunghezza, fantasia e colori diversi. L’iniziativa punta a celebrare la diversità, ed è stata promossa otto anni fa da una maestra della scuola primaria di Terzo di Aquileia in provincia di Udine. Rivolta a grandi e piccini è soprattutto nelle scuole che la festa trova il suo habitat migliore. Basti vedere le decine di foto che stanno riempiendo i gruppi social gestiti dai genitori degli alunni che hanno aderito con semplicità e entusiasmo a questa giornata speciale per dire che #tuttisiamodiversi #tuttisiamouguali #tuttisiamo importanti. Larga l’adesione nelle scuole (infanzia, primaria e medie) ubicate nelle varie frazioni di Fara Sabina.

