Ultimo aggiornamento: 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Diana Giometti, la ventiduenne di Torrita Tiberina, dopo aver vinto la semifinale di Poggio Mirteto nelle selezioni regionali di Miss Mondo, ha vinto anche in finale e adesso è a Gallipoli per le finali nazionale del concorso di bellezza. Diana nella finale regionale di sabato scorso, disputata presso la tenuta La Tacita di Roccantica, ha bissato il successo delle semifinali e adesso è attesa dalla kermesse in Salento dove le miss, 150 provenienti da tutta Italia si contenderanno il titolo italiano e il pass per la finalissima di Miss Mondo.Anche nella serata di Roccantica organizzata dagli agenti regionali del Concorso, lo stilista Erasmo Fiorentino e il coreografo Maurizio Serafini le miss si sono contese a colpi di passerella, la vittoria finale che è poi andata alla Giometti. Con lei altre nove finaliste selezionate nei concorsi nel Lazio,che andranno alla semifinale nazionale del 31 maggio a Gallipoli. Diana Giometti ha superato la concorrenza di altre aspiranti Miss tra cui un nutrito lotto proveniente dalla provincia di Rieti.