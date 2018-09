Giocatrice di basket sequestrata, rapinata e ferita da uno straniero a Rieti

di Massimo Cavoli

Una giovane atleta di basket, molto conosciuta a Rieti ma attualmente impegnata agonisticamente all’estero, è stata sequestrata e rapinata la notte scorsa da uno straniero che, armato di coltello, le ha procurato anche delle piccole ferite sul corpo.LEGGI ANCHELa ragazza, figlia di un dirigente della polizia di stato, secondo quanto è stato ricostruito in queste ultime ore, è stata avvicinata nei pressi della pasticceria Giada dall’uomo, indicato come un marocchino, e costretta sotto la minaccia di un coltello a prelevare dei soldi a un bancomat al quartiere Borgo. Poi, entrambi sono risaliti in auto e a quel punto la giovane ha reagito riuscendo, alla fine, a scendere dalla macchina e a chiedere aiuto. Lo straniero, ferito alla mano dal suo stesso coltello, è fuggito e viene ricercato in tutto il territorio dalle forze dell’ordine.La ragazza è stata invece accompagnata al Pronto soccorso dove si trova tutt’ora in osservazione e medicata per i piccoli tagli riportati nel tentativo di sottrarsi alla violenza. La vittima è stata lungamente interrogata dagli inquirenti ai quali ha fornito una dettagliata ricostruzione dell’episodio e preziose indicazioni sull’identità.