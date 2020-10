«Giusto, speriamo di tornare in campo il prima possibile»: i giocatori di Promozione sullo stop ma c'è chi dissente

RIETI - Al termine delle V giornata di Promozione il nuovo Dpcm impone la pausa dei campionati dilettantistici regionali almeno fino al 24 novembre. Gli allenamenti potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.

I risultati dell’ultima gara vedono la vittoria di Passo Corese nel derby col Poggio Mirteto, il pareggio del Cantalice e la sconfitta dell’Amatrice. Bf Sport già parte dello stop per il rinvio del match da parte del Torre Angela.

Passo Corese-Poggio Mirteto 2-0

Prova da manuale dell’esperto Passo Corese contro la neopromossa Poggio Mirteto: Palma e Barbetti mettono ko i mirtensi.

La parola al capitano Daniele Filippi: «Bella partita da parte nostra, una vittoria meritata dopo la brutta sconfitta della scorsa domenica. Avremmo potuto fare anche qualche altro gol ma non abbiamo concretizzato le tante palle gol avute a disposizione. Abbiamo giocato una buona partita, senza rischiare in modo particolare in difesa. Siamo molto contenti della vittoria. Purtroppo adesso ci dobbiamo fermare per il nuovo Dpcm. Ci sono cose più importanti in questo momento e dobbiamo stare alle decisioni delle autorità, sperando di ricominciare il prima possibile in sicurezza».

Le dichiarazioni del capitano Patrizio Avenali: «Partita difficile contro un avversario ostico, ben messo in campo. Da parte nostra l’impegno non è mancato ma ci manca sempre quel pizzico di determinazione in più. Abbiamo preso due gol evitabilissimi, è un periodo sfortunato anche se obbiettivamente gli avversari hanno fatto qualcosa in più. Per quanto riguarda lo stop, spero solo che sia l’ultimo e più breve possibile e che si ritorni al più presto alla normalità per vivere la nostra passione come piace a noi».

Cantalice-Fiano Romano 0-0

Al Ramacogi match che rimane a reti inviolate, poche occasioni su entrambi i fronti. Il capitano biancorosso Alessandro Beccarini: Complimenti ai miei compagni di squadra perché stanno dimostrando di essere all’altezza della categoria nonostante la giovane età. Abbiamo giocato contro una squadra costruita per vincere il campionato ma non c’è stato questo divario. Ora lo stop. Io condivido appieno quanto prevede il nuovo Dpcm anzi credo la cosa più giusta sia ripartire a gennaio. Anche ad agosto però non c’erano possibilità per noi dilettanti di riniziare, abbiamo sbagliato».

Castrum Monterotondo-Amatrice 1-0

Ritmi bassi in un match che si sblocca solo nei minuti finali della ripresa dopo una ribattuta. Il capitano del match Simone Colangeli: «Siamo scesi in campo con uno spirito ed un atteggiamento diverso rispetto alle altre partite fatte finora e lo dimostra il risultato, poca convinzione e poca cattiveria agonistica. Dobbiamo fare un mea culpa generale e capire tutti dove dobbiamo migliorare, soprattutto a livello caratteriale, perché i mezzi tecnici li abbiamo tutti per fare molto meglio di oggi! Purtroppo il nuovo Dpcm non ci permette di rifarci domenica prossima. Da un mio punto di vista, sarà veramente dura trascorrere un mese andando a lavorare senza avere uno sfogo e soprattutto senza poter continuare a coltivare la nostra passione per il calcio. Speriamo di poter tornare presto su un campo di gioco».

Torre Angela-Bf Sport Rinv

Le parole in tema “stop” del capitano giallonero Mario Monaco: «Credo che non sia giusto visto il numero minimo di contagiati nel calcio dilettantistico. Spero vivamente che appena riprenderemo le attività sportive ci lasceranno in pace perché fare sport e molto importante, rispettando comunque ogni tipo di protocollo e regole come abbiamo sempre fatto».

Le altre gare

Grifone Gialloverde-Settebagni 1-0

Guidonia-Futbol Montesacro Rinv

Sporting Montesacro-Zena Montecelio Rinv

Fidene-Nomentum 0-4

La classifica

Fiano Romano 11

Nomentum 10

Zena Montecelio**, Amatrice 9

Cantalice* 8

Passo Corese 7

Sporting Montesacro**, Torre Angela**, Castrum Monterotondo, Grifone Gialloverde 6

Futbol Montesacro*, Guidonia*, Fidene 4

Settebagni* 3

Bf Sport** 2

Poggio Mirteto 1

**Due gare da recuperare *Una gara da recuperare

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA