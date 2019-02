© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Comune commissiona l’installazione della caldaia a servizio del campo sportivo di Talocci, poi, però, non paga e l’idraulico la smonta e la porta via. Risultato? Tutti i giocatori, del Canneto, del Borgo Quinzio e quelli delle squadre che andranno a disputare le partite nell’impianto sportivo “Elio Valzecchi”, non potranno farsi la doccia dopo la competizione. Con tutti i disagi che ciò comporta.Sull’ultima disavventura che si è abbattuta sugli impianti sportivi delegati all’assessore Marco Marinangeli, interviene il consigliere di Fara Bene Comune, Paolo Spaziani. «Al campo sportivo Elio Valzecchi di Talocci – tuona Spaziani - ci troviamo di fronte ad una situazione che ha dell’incredibile. La struttura, a causa della totale assenza di manutenzione, è rimasta sprovvista di caldaia e di conseguenza di acqua calda, con enormi problemi per i fruitori dell’impianto. Ultima dimostrazione il fatto che martedì scorso, i giocatori del Canneto sono dovuti andare via senza potersi allenare. Una vicenda che inizia seriamente a preoccupare visto che sabato, presso la struttura, si terrà una partita ufficiale del Borgo Quinzio. È sotto gli occhi di tutti che dopo gli interventi del 2010 da me effettuati in qualità di assessore allo sport, su quell'impianto sportivo nulla è stato più fatto. Una situazione incresciosa che lascia senza parole. Oltre ad essere diventati lo zimbello della provincia perché, già da tempo, durante le manifestazioni sportive il pubblico non può accedere alle tribune, sabato, se qualcuno non interviene immediatamente, si sfiorerà il ridicolo con i giocatori impossibilitati ad usare le docce. Mi chiedo – conclude Spaziani - come sia possibile tutto questo e come si possa governare Fara Sabina con una simile superficialità».