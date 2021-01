I giocatori e lo staff del Rieti: «Mancini ci ha destabilizzato, fatte valutazioni sbagliate»

RIETI - Dopo Curci e Mancini, ecco i giocatori e lo staff tecnico del Rieti, che oggi peraltro sono tornati ad allenarsi al Gudini, riaperto dopo il bonifico effettuato da Curci a Lodovici. Anche loro, alla luce degli ultimi eventi, si sono sentiti in dovere di uscire allo scoperto e poco fa hanno diramato una nota:

«In un momento estremamente particolare che ci vede lontani dagli stadi, la nostra rabbia è ancora più forte ed il nostro silenzio è durato fin troppo.

La città di Rieti e la sua squadra meritano rispetto. L’amore e la passione che unisce tutti noi nei confronti della nostra squadra ci porta a scrivere un comunicato in cui vogliamo esprimere tutto il nostro disappunto e la rabbia nei confronti di un personaggio che non merita neanche lontanamente di definirsi Presidente di un club come il Nostro. Il suo ingresso in società ha destabilizzato una squadra intera. Ci sono state fatte innumerevoli promesse non mantenute, sono state dichiarate cose non veritiere e sono state prese in giro persone, famiglie, veri professionisti e un’intera città. Ma come tutte le cose nella vita, la menzogna e l’inganno hanno una data di scadenza e alla fine si scopre sempre TUTTO.

Probabilmente anche noi abbiamo commesso degli errori di valutazione, e per questo ce ne scusiamo.

Per concludere, ci teniamo a tranquillizzare tutti poiché quanto accaduto non andrà a compromettere il nostro prossimo futuro.

I programmi ambiziosi, che noi tutti da veri professionisti continueremo e ci impegneremo di portare avanti, sono e saranno sempre degni della storia calcistica della nostra città e della nostra maglia».

