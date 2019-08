RIETI - Sarà l'intramontabile “bersagliera”, al secolo Gina Lollobrigida, la madrina della ormai tradizionale manifestazione «Festa degli antichi saperi e sapori-Una giornata per riscoprire le nostre tradizioni» che si terrà domenica a Configno, frazione di Amatrice.



L'associazione è presieduta da Luigi Salvi, titolare di un noto ristorante nella Capitale, sulla via Appia, dove l'attrice si reca a pranzo quasi ogni giorno. Ed è stato proprio Salvi a strappare alla Lollobrigida il «sì» per fare da madrina alla manifestazione.



L'attrice arriverà intorno a mezzogiorno di domani a Configno, dove stanno preparando uno striscione di benvenuto con la scritta «Benvenuta bersagliera».



