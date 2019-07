Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Niente finale vip per la padelista reatina Shanti Scopigno, che a Sabaudia in occasione del 2° Gillette Padel Vip Cup, in coppia con Letizia Costanzi, non è andata oltre la semifinale. Rispetto a Palenga e Lucà - usciti ai quarti - Shanti e Letizia, nonostante l'orario improbi (sono scese in campo a mezzanotte a tre ore di distanza dai quarti) se la sono giocata punto a punto con la coppia di Genova vedendo sfumare il sogno proprio quando la partita sembrava poter premiare le ragazze tesserate con il circolo Ternana Padel.Ma anche per loro, resta il ricordo di un'esperienza da ripetere ed una giornata, quella odierna, da trascorrere ugualmente immersi in un'atmosfera glamour, tra un vip e l'altro e tanti altri personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dello spettacolo, in una Sabaudia che da tre giorni ormai è diventata la Capitale del padel.