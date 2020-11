Rieti, è morto Gigi Proietti: il successo al teatro Flavio nel 2011 e la mamma di origini leonessane

RIETI - Addio a Gigi Proietti. Il grande e poliedrico attore romano, morto a Roma nel giorno del suo ottantesimo compleanno, aveva un legame particolare con il Reatino.

La mamma era di origine di Leonessa e nel 2011 l'artista fu protagonista di uno spettacolo al teatro Flavio Vespasiano di Rieti di grande successo. Era il 24 novembre del 2011 e Proietti sul palco "interpretò" se stesso.

Il Messaggero raccontò quella giornata, descrivendo "una città impazzita per il suo arrivo, con i reatini in fila dalle tre del pomeriggio per strappare uno dei biglietti gratuiti messi a disposizione dall'amministrazione provinciale (ma in molti sono rimasti fuori)". Bastano poche parole a Duccio Camerini per presentare «l'ospite eccezionale con cui si chiude il quinto anno del Cammino dei racconti», perché quando il sipario del Flavio sale su per Proietti è una lunga standing ovation. E lui, da buon affabulatore qual è, riserva le prime parole alla «straordinaria bellezza del teatro Vespasiano. Ero già stato qui molti anni fa, prima della ristrutturazione, ma vi assicuro che trovare un teatro con una tale profondità di palcoscenico è davvero raro».

