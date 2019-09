© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalla Terza categoria alla Promozione, dalla scrivania al rettangolo di gioco. Questo è Gianluca Fabiani, l’esperto ds della matricola in Promozione Bf Sport. Dopo aver indossato la maglia del Real Vazia (Terza categoria) nella scorsa stagione, Gianluca si è seduto dietro la scrivania con il compito di portare nuovi talenti all’interno della squadra allenata da suo fratello Costantino. Nonostante l'addio al calcio giocato "promesso" molte volte, a 43 anni il “riposo” non sembra essere un termine presente nel vocabolario del reatino di San Filippo, che ha vestito tante maglie nella sua lunga carriera tra cui quella amarantoceleste. Nella prima gara di campionato, giocata la scorsa domenica in casa del Vicovaro, Gianluca Fabiani si è infatti messo a disposizione dal primo minuto portando i gialloneri alla vittoria.«La precedente stagione ho giocato in Terza per un fatto di amicizie e lo rifarei, sono stato molto bene e mi sono divertito. Quest’anno non mi aspettavo di giocare sinceramente, ma c’è stata una piccola situazione di difficoltà e mi sono messo a disposizione. Mi sono sempre allenato ma effettivamente non è stato semplice. La Promozione è un campionato di spessore, a livello fisico molto dispendioso, ma ho provato a mettere in campo la mia esperienza e quel poco di forma fisica che ho. Valutandomi, il primo tempo sono andato un po’ male, ho pagato la differenza di categoria e l’inattività, mentre del secondo tempo non mi posso lamentare».«Molto bella, abbiamo giocato in un campo che è un fortino. Statistiche alla mano, il Vicovaro difficilmente perde punti in casa e questo è dimostrato dal fatto che nonostante loro fossero in dieci ci hanno messo in difficoltà, vuoi per la condizioni atletica, di esperienza e di giocatori indisponibili».«Sicuramente qualche infortunio. Poi ho dovuto ricoprire il ruolo di De Giorgi con il quale al momento non siamo riusciti a trovare un accordo. Mi auguro che in settimana possa rientrare a far parte della squadra. Inoltre mi mancano due difensori centrali e forse il direttore sportivo è stato un po’ scarso su questo aspetto (ride)».«Sicuramente, lui è il nostro capitano e qualora si riuscisse a risanare questa situazione io e Costantino siamo i primi a essere contenti. Lui è il capitano e tale rimane».«Il prima possibile tolgo il disturbo, una volta che rientreranno tutti i ragazzi indisponibili continuerò a fare solamente il ds. Non ambisco a giocare un campionato di Promozione ma sono comunque sempre disponibile, visto che sono un tesserato. Sicuramente continuerò ad allenarmi, sia per cultura personale sia perché mi piace. Purtroppo al momento non siamo riusciti a formare una juniores perché è molto difficile e non possiamo attingere da questo possibile bacino. Quindi io mi faccio trovare sempre pronto».