RIETI - Interrogatori in Questura per il caso di Silvia Cipriani, l'ex postina di 77 anni scomparsa dalla frazione di Cerchiara lo scorso 22 luglio e le cui ossa, presumibilmente appartenenti a lei, sono state trovate nel bosco di Scrocco di Montenero, non lontano dalla sua Fiat Palio, seminascosta dalla fitta vegetazione.

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sono stati ascoltati dagli inquirenti della squadra Mobile lo “zio Leonino”, il fattore che aiutava la donna a governare gli animali nel casolare di Cerchiara e Francesco, il cugino di Silvia Cipriani, il primo che ha ipotizzato che dietro la scomparsa della donna potesse esserci un motivo legato a interessi economici.

Si attendono sempre gli esiti dei riscontri su dna delle ossa trovate nel bosco di Scrocco, presumibilmente scarnificate dagli animali selvatici, in pimo luogo cinghiali, e gli esiti degli accertamenti tecnico-scientifici sulla Fiat Palio della donna.