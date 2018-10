Rieti, Giallo al Centro, vince Lucchese

PREMIO A LUCCHESI

RIETI - Dal passeggio fra i gazebo degli editori di Liberi sulla Carta alla vittoria della seconda edizione di Giallo al Centro. Dal “Wanderer” di via Terenzio Varrone, il premio del festival letterario reatino dedicato alla letteratura gialla e noir, stavolta, se lo porta via Giovanni Lucchese (nella foto, terzo da destra), fresco vincitore del secondo appuntamento della kermesse letteraria ideata dall’associazione culturale Macondo guidata da Roberta Giovannetti e Paola Corradini, grazie al suo “Questo sangue non è mio”, fra i quattro finalisti del premio presentati nel dialogo con gli autori sabato pomeriggio alla House Design di via Roma.Arrivato a Rieti già poco meno di un mese fa, a metà settembre Lucchese camminava fra i gazebo degli editori presenti alla fiera dell’editoria indipendente di Liberi sulla Carta, al polo culturale di Santa Lucia, affiancando la Alter Ego, la casa editrice dei tre titoli del 48enne romano, esordiente nel 2016 con l’ironica raccolta di racconti “Pop Toys”, poi nel 2017 nuovo giro di stampa grazie a “Questo sangue non è mio”, in attesa di “Uccello Padulo”, in uscita fra poche settimane, dissacrante ironia rivolta al modello della famiglia.Dopo il dialogo con gli autori alla House Design di via Roma, Lucchese ha trionfato sulla rosa dei quattro finalisti di Giallo al Centro, che ha portato in finale Livia Sambrotta con "Tango Down" (Pendragon editore), Sara Magnoli con "Se il freddo fa rumore" (Damster editore) e Alessandro Morbidelli e il suo "Storia nera di un naso rosso" (Todaro editore).A proclamare vincitore Lucchese è stata la giuria composta dai lettori forti del Premio, dal vincitore dello scorso anno Ariase Barretta e dal presidente di Giallo al Centro, Piergiorgio Pulixi, da mesi in giro per l’Italia grazie alle quasi novemila copie vendute e alla cascata di recensioni per il suo “Lo stupore della notte” (Rizzoli Editore).«Sarei ipocrita se dicessi che non lo speravo, ma non me lo aspettavo – rivela Lucchese pochi istanti dopo la proclamazione - Non mi faccio mai troppe aspettative, è bello avere la sorpresa di vincere qualcosa piuttosto che la delusione di ciò che non arriva e invece ci si sarebbe aspettato. Giallo al Centro è una kermesse organizzata bene, con un clima positivo, gioioso e di affetto che non sempre si trova nell’ambito della letteratura italiana. Sono state due giornate veramente speciali». Fra le sue mani, il premio di Giallo al Centro 2018, realizzato da Beatrice Ciccotti.Un esordio con vittoria nel panorama dei premi letterari per Lucchese, considerando Giallo al Centro come la sua prima partecipazione ad una competizione letteraria: «E’ molto tempo che studio scrittura creativa e narrativa, frequentando anche la scuola Omero di Roma – racconta - In questo lavoro non si arriva mai e prima di essere scrittore sono stato lettore, adorando Stephen King, che ancora oggi è maestro di narrativa. Da ragazzo seguivo anche Stefano Benni, perché nessuno mi ha fatto ridere come lui, mentre amo tutt’ora Rossana Campo. Di stranieri, adesso, fra le mie letture c’è Chuck Palahniuk, perché deve esserci sempre molta ironia in ciò che leggo».Un esordio tardivo, a quarantotto anni? «Al giorno d’oggi non credo ci sia un’età giusta per debuttare – commenta Lucchese - ma è una caratteristica di tanti scrittori uscire tardi allo scoperto. Bisogna imparare a guardare la vita in un certo modo, fare i conti con se stessi, trovare la propria voce, il proprio stile, ci vuole tempo. Si può diventare scrittori sia a vent’anni che in tarda età».«Giallo al Centro sta andando molto bene, è una realtà che si va consolidando anno dopo anno e, soprattutto, si inizia a vedere un maggiore interesse da parte della città, la quale sta cominciando ad appropriarsi del festival». Piergiorgio Pulixi (nella foto, terzo da sinistra), direttore di Giallo al Centro, percepisce già tracciata la strada da seguire per il futuro dell’evento reatino: «Stiamo cercando di raccogliere diverse realtà a livello nazionale per poterci aiutare uno con l’altro, anche studiando gemellaggi o possibili collaborazioni, come quella con la fiera del libro di Iglesias, in Sardegna. E nonostante sia il festival a scegliere gli autori da invitare, è ormai evidente il sempre maggior interesse da parte degli autori per cercare di essere a Rieti. Si stanno scatenando delle piccole guerre agli spazi per poter essere qui».«Quando vinsi a Giallo al Centro, nel 2017, il mio libro era già uscito da quasi un anno (“H dalle sette piaghe”, Meridiazno Zero) – racconta Ariase Barretta (nella foto, secondo da destra) - Sull’onda del premio ci fu però un ritorno di interesse sull’opera. D’altronde – prosegue – i libri che arrivano in finale qui a Rieti hanno peculiarità specifiche. Lucchese, ad esempio, ha vinto con un’opera di non facile classificazione, con connotazione particolare di temi importanti, come la schizofrenia».«Noi, dal canto nostro, continueremo a concentrarci per dare visibilità agli autori indipendenti, che non siano eccessivamente mainstream o appartenenti a grossi gruppi editoriali – precisa Pulixi - Ci interessa aiutare gli autori esordienti ad avere un rilievo nazionale più ampio, un trampolino che sia di lancio verso realtà editoriali maggiori».