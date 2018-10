Rieti, "Giallo al Centro": il gran finale

Ultimo aggiornamento: 09:43

RIETI - Fragilità e insicurezza umane, schemi preconcetti costruiti per difendersene, autori che si fanno personaggi e la letteratura che prova a tradurre la realtà o la sua proiezione di tutti i giorni senza mai, tuttavia, riuscire a salvarsene. Tagliato il secondo traguardo sull’onda del successo dei tanti reading invernali e degli spin-off estivi, “Giallo al Centro”, il festival reatino della letteratura gialla e noir torna ad essere protagonista sulla scena cittadina senza paura di crescere.Alla House Design di via Roma 57, l’associazione culturale Macondo guidata da Roberta Giovannetti e Paola Corradini punta di nuovo sul crescente successo delle tinte fosche nella letteratura italiana, portando a Rieti, nell’incontro di sabato pomeriggio, quattro fra le più interessanti firme emergenti dell’editoria indipendente impegnata ad esplorare il panorama noir e giallo, per scegliere il vincitore della seconda edizione del festival.A conversare con il giornalista reatino Umberto Leoncini, alla Maison, sono arrivati Livia Sambrotta con "Tango Down" (Pendragon editore, prima da destra), "Questo sangue non è mio" di Giovanni Lucchese per AlterEgo edizioni, fra le case editrici presenti anche a Liberi sulla Carta dello scorso settembre a Rieti (secondo da destra), Sara Magnoli con "Se il freddo fa rumore" (Damster editore, terza da destra) e Alessandro Morbidelli e il suo "Storia nera di un naso rosso" (Todaro editore, primo da sinistra).A proclamare il vincitore fra i quattro finalisti, questa sera, sarà la giuria presieduta da Ariase Barretta (nella foto, secondo da sinistra) che, grazie al suo “H dalle sette piaghe” (Meridiano Zero) trionfò nella prima edizione di Giallo al Centro nel maggio 2017.Alle 18.30, al Sazerac Cafè sul ponte romano, tornerà a Rieti anche Piergiorgio Pulixi, presidente del premio Giallo al Centro, classe 1982, già membro del collettivo Mama Sabot creato da Massimo Carlotto, che continua a scalare classifiche e girare l’Italia grazie al suo “Lo stupore della notte” (Rizzoli editore), romanzo mattatore di vendite firmato da Pulixi, ormai di diritto fra le nuove eccellenze del panorama giallo e noir italiano.Alle 20.30 di questa sera sarà inoltre possibile cenare insieme a tutti gli autori del festival presso il Depero Club di via Terenzio Varrone mentre, poco più avanti, al Wanderer, alle 22.30, la designazione del vincitore del premio "Giallo al Centro".