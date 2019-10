Ultimo aggiornamento: 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Il Rieti deve presentare in Figc la documentazione e la fideiussione che sostenga tutti gli oneri a carico, altrimenti non verrà riconosciuto il passaggio di proprietà». Lo ha ribadito anche ieri, lunedì 28 ottobre, il presidente Francesco Ghirelli, a margine del'assemblea di Lega tenutasi a Firenze che, alla presenza dei rappresentanti di 56 società delle 60 iscritte (per il Rieti c'era il segretario generale Gabriele Di Leginio) ha approvato il bilancio all'unanimità: «Dopo un anno travagliato per noi - ha rimarcato il numero uno della Lega di C - alla fine si concluso in positivo visto che il bilancio ha presentato un avanzo di gestione di 586.619 euro facendo segnare un Ebitda di 1.068.669 euro e in questo esercizio abbiamo restituito pure 1.5 milioni alle società che ne avevano diritto».A questo punto la "palla" passa direttamente a Curci ed i nuovi proprietari: c'è una atto notarile firmato e sottoscritto lo scorso 15 ottobre che di fatto sottintende il cambio della guardia in seno al club amarantoceleste, ma a tutt'oggi non si conoscono ancora i nomi e i volti dei nuovi proprietari e, per di più, giovedì 31 scadono i termini "perentori" per la sostituzione della fideiussione bancaria. Situazione incerta. Staremo a vedere cosa accadrà.