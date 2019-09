IL PROGETTO

RIETI - Poggio Mirteto e la sua Associazione Gemellaggi traccia un bilancio delle attività a fine estate. Ed è un bilancio più che lusinghiero visti i risultati di un progetto che ha visto protagonista la cittadina mirtense insieme ad altre realtà europee gemellate.«La nostra città – spiega il presedente dell’Associazione Gemellaggi di Poggio Mirteto, Lanfranco Santini - è sempre più accogliente grazie alle molteplici attività messe in campo. Hanno partecipato direttamente alle varie iniziative delle scorse settimane nel nostro comune 75 persone provenienti dalle 3 città gemellate e 100 persone di Poggio Mirteto con 3 interpreti presenti a tutte le iniziative previste nel programma; indirettamente sono state coinvolte 1500-2000 persone. Scambi e dibattiti sul tema delle migrazioni partendo dall’articolo 10 della nostra Costituzione sull’accoglienza in Europa, sullo stato delle politiche migratorie in atto, suggerimenti di correzione degli obiettivi da raggiungere nel Mediterraneo centrale, sulla protezione dei migranti minori non accompagnati».Il progetto ha coinvolto i comuni di Poggio Mirteto (Italia--capofila), Canéjan (Francia), Silleda (Spagna) e Nagykovacsi (Ungheria). L’iniziativa si è svolta in 2 fasi principali: la prima sviluppando i temi dell’accoglienza e attività dei giovani con la descrizione dei due flussi migratori principali: via terra dalle nazioni asiatiche, via mare dalle nazioni africane. Inoltre proiezione di film come “La mia classe”, regia di Daniele Guglielmone con Valerio Mastrandrea: film in cui vengono efficacemente descritte le interazioni tra operatori e migranti nella fase del loro inserimento nella realtà sociale italiana in attesa di sapere se la loro richiesta di asilo potrà essere accolta o meno dalle autorità. Altra proiezione è stata quella della serie televisiva in 2 puntate “Lampedusa dall’orizzonte in poi”, regia di Marco Pontecorvo con Claudio Amendola, che narra delle attività della Guardia costiera italiana quando era in atto l’operazione “Mare nostrum” decisa dal Governo italiano, sostituita nel 2014dalla missione “Triton” voluta dall’UE.Il gruppo dei giovani si è infine riunito incontrato per dibattere su quanto visto, discusso e approfondito nelle giornate precedenti, producendo un documento finale da illustrare ai gruppi degli adulti nella giornata successiva.La seconda fase è stata invece quella della relazione dei ragazzi ai gruppi degli adulti sul lavoro che hanno svolto e sulle loro conclusioni. Questo momento è molto importante perché porta gli adulti a condividere e ad approfondire i temi delle migrazioni in Europa. Presenti in questa fase gli operatori degli Sprar che intervengono sul tema “Accoglienza come diritto/dovere delle popolazioni sabine e dei migranti”. Poi altre proiezioni come il film “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, ed infine l’incontro conclusivo con la partecipazione di Giuseppe Rinaldi, dirigente nazionale dell’Anci sul tema “Chiusura dei Cara e nuove difficoltà conseguenti nella politica di integrazione dei migranti”.