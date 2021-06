Il Real Sebastiani fallisce l'obiettivo: va ko anche a Roseto 76-60, addio finale per l'A2. Foto

RIETI - Fallimento Real(e). Al PalaMaggetti Roseto si prende anche gara 3, 76-60, chiudendo così contro ogni pronostico la serie 3-0 e volando con pieno merito in finale.

Una squadra scarica quella reatina, che come nei due precedenti crolla di fronte alla super difesa degli abruzzesi e un piano partita perfetto di coach Trullo. Out Traini, in Abruzzo non c'è stata la reazione d'orgoglio sperata e tira fuori una prestazione arrendevole, con una prova difensiva disastrosa. A nulla è servito il rocambolesco esonero di coach Righetti nel post gara di domenica scorsa, con il Real Sebastiani dei traghettori Prosperi - Angelucci che dura appena un quarto, lasciando vita facile agli abruzzesi, ancora una volta trascinati da un sontuoso Nikolic (21 punti).

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni del match

La gara

Si segna pochissimo al PalaMaggetti e dopo 5’ di gioco il punteggio è addirittura sul 3-3. Il Real Sebastiani si sblocca: arrivano le triple di Ndoja ed c’è il primo allungo importante dei reatini, mentre Roseto sbaglia conclusione facili e al termine del primo quarto gli ospiti guidano 19-11. Tornano a ruggire i padroni di casa: il Real Sebastiani è un disastro in difesa e Roseto ricuce lo strappo: Nikolic impatta alla perfezione, Amoroso si sblocca dall’arco e Roseto vola sul +6. Parziale di 19-6 per i rosetani a 2’ dall’intervallo lungo. Il Real fa una fatica pazzesca, Ndoja e Loschi sono sanguinosi ai liberi, mentre la coppia Pastore - Sebastianelli dall’arco portano Roseto avanti di 11 lunghezze a metà gara: 38-27 il punteggio, parziale di 38-27 per i rosetani. Rientro da incubo dei reatini, in difesa non funziona nulla e Roseto prende il largo, portandosi a 16 lunghezze di vantaggio al 25’. Quarto fallo di Loschi, Ndoja prova una timida reazione, ma il controllo del match è sempre dei rosetani: Lucarelli allo scadere fissa il punteggio sul 55-42 alla penultima sirena. Rischia il tracollo il Real, sotto di 18 in avvio dell’ultimo quarto. Basile prova a tenere in vita i suoi con 5 punti consecutivi, ma per Roseto s’accende Lucarelli e rientrano Pastore e Sebastianelli, subito a segno dalla lunga distanza. Un sontuoso Nikolic da 21 punti mette la firma al successo di Roseto, che trionfa 76-60, volando in finale.

Il tabellino

LIOFILCHEM ROSETO: Amoroso 10 (2/5, 2/3), Pastore 16 (2/2, 4/6), Nikolic 21 (9/13 da 2), Serafini 8 (3/6 da 2), Ruggiero 2 (1/2, 0/2), Lucarelli 10 (5/7, 0/2), Di Emidio 3 (1/4 da 3), Sebastianelli 6(2/3 da 3), Cocciaretto e Pedicone n.e. All. Trullo.

REAL SEBASTIANI RIETI: Basile 10 (2/4, 1/2), Ndoja 13 (1/5, 3/6), Paci 14 (4/8, 1/1), Loschi 17 (4/6, 1/5), Drigo 3 (1/2, 0/1), Panzini (0/3, 0/1), Di Pizzo, Cena 1 (0/1 da 3), Provenzani 2 (1/1, 0/1), Visentin (0/2, 0/1). All. Prosperi.

Arbitri: Attard (Fi) e Luchi (Po).

Note: Tiri da 3 Real Sebastiani 7/24, Roseto 9/21. Tiri liberi Real Sebastiani 15/22, Roseto 5/6. 5 falli: nessuno.