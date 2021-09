Galvanio-Campagna e il Rieti batte pure la Bf Sport (2-0). Foto. Il 7 settembre i gironi della D

Giovedì 2 Settembre 2021, 17:47

RIETI - Con un gol per tempo, il Rieti fa suo l'allenamento congiunto svolto oggi, 2 settembre, al campo d'altura Leoncini contro la Bf Sport, in formazione largamente rimaneggiata.

Finisce 2-0 in favore degli amarantoceleste grazie alla rete iniziale di Campagna e il raddoppio di Galvanio al 20' della ripresa, ad appena un giorno dal suo ritorno a Rieti (per ora in prova). Nel complesso è stato un buon allenamento per la truppa reatina, col 3-5-2 a caratterizzare ancora una volta l'aspetto tattico. Salvo nuove disposizioni, quella odierna è stata l'ultima uscita estiva prima degli impegni ufficiali, ma non è da escludere che il club possa organizzare un altro test pre-campionato. Intanto martedì 7 settembre la Lnd ufficializzerà i nove gironi della serie D 2021/'22.