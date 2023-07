Gabriele Tramontano è un nuovo calciatore del Fc Rieti: «Bello tornare a casa»

RIETI - Gabriele Tramontano è di nuovo un giocatore del Fc Rieti. Il 31enne attaccante reatino, dopo aver lasciato l'Orvietana (serie D) ha scelto di sposare il progetto amarantoceleste ripartendo dalla Promozione. Un colpo di mercato importante per la società reatina che nei prossimi giorni annuncerà altri innesti.

La nota del club

Fc Rieti 1936 è lieta di annunciare l’accordo fino al 30 giugno 2024 con Gabriele Tramontano.



Reatino di nascita, 31 anni, attaccante centrale di ruolo, Tramontano vanta più di 90 presenze in serie D con le maglie di Sporting Terni, Narnese, Voluntas Spoleto e Rieti (stagione 2015/’16) e 81 in Eccellenza tra La Sabina, Amiternina, Pontevecchio, Olympia Thyrus e quelle messe insieme lo scorso anno alla Narnese in Eccellenza.

Nei suoi trascorsi anche il settore giovanile del Parma e la Promozione con la Spes Poggio Fidoni nella stagione 2017/’18. In totale ha realizzato 71 gol e fino a qualche giorno fa era in forza all’Orvietana (serie D) che puntava forte su Tramontano proprio in virtù delle sue caratteristiche tecniche e tattiche.



«Sono molto contento di tornare a casa – dichiara Gabriele Tramontano – perché per un reatino poter indossare questi colori e giocare allo stadio ‘Manlio Scopigno’ è un grande onore. Adesso tutti quanti insieme abbiamo una grande responsabilità e un grande obiettivo da perseguire, ossia quello di riportare il Fc Rieti dove merita di stare».