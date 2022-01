Futsal, gioia Esposito. Il reatino tra i 16 convocati da Bellarte per gli Europei che si terranno in Olanda

RIETI - Matteo Esposito vola agli Europei di futsal. Una grande gioia per il laterale reatino ex Real Rieti, ora in forza al Lido di Ostia, che è stato selezionato tra i 16 che prenderanno parte alla spedizione in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio prossimi. Un piccolo pezzo di storia per il futsal locale ma soprattutto una gioia incredibile per Esposito, con gli Azzurri che si ritroveranno a Salsomaggiore Terme per il raduno il prossimo 9 gennaio.

L'Italia è stata inserita nel gruppo B e se la vedrà con Kazakistan, Slovenia e Finlandia, quest'ultima già incrociata nel percorso di qualificazione.

Questo l'elenco dei giocatori convocati da Massimiliano Bellarte.

Portieri: Dennis Berthod (Aosta 511), Stefano Mammarella (Futsal Pescara), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson)

Giocatori di movimento: Douglas Nicolodi (Olimpus Roma), Attilio Arillo (Napoli Futsal), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Murilo Ferreira (Futsal Pescara), Guilherme Gaio (Futsal Pescara), Matteo Esposito (Todis Lido di Ostia), Vincenzo Caponigro (Feldi Eboli), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Eduardo Alano Farias (Mouvaux Lille Metropole), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Guilherme Stringari (Kuwait Club), Cainan De Matos (Palma Futsal)

Staff – Tecnico Federale: Massimiliano Bellarte; Capo Delegazione: Luca Bergamini; Segretario: Fabrizio Del Principe; PCO: Giulio Massi; Assistente Allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medico: Nicola Pucci; MLO: Sebastiano Porcino; Addetto stampa: Matteo Santi; Fisioterapista: Vittorio Lo Senno; Fisioterapista: Diego Falanga