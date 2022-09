Coppa, l'1-1 nell'andata sul campo del Futbol Montesacro sta stretto al Poggio Mirteto

RIETI - Il Poggio Mirteto strappa un pareggio in casa del Futbol Montesacro: termina 1-1. Ottimo risultato che permette ai mirtensi di giocare con più tranquillità il ritorno dei 32esimi di Coppa. Il gol in trasferta è un punto di partenza. Poco soddisfatto mister Domenici per tutte le occasioni arrivate sui piedi dei biancorossi.

La gara

Partono contratti gli ospiti che però crescono col passare dei minuti. Intorno al 25’ un errore difensivo dei sabini porta il calcio di rigore per il Futbol. Dagli undici metri arriva il vantaggio dei padroni di casa. I mirtensi non si arrendono e continuano a spingere.

Nella ripresa parte meglio il Poggio Mirteto: al 20’ il pareggio con Adriano Ciaccio. Poco più tardi viene espulso il centrocampista centrale del Futbol, rosso diretto per una gomitata riportata su ripartenza ad un giocatore sabino. In superiorità numerica i mirtensi colpiscono un palo con Del Vecchio su punizione e sfiora gol con Luciani e Fiori.

Il tecnico mirtense, Antonio Domenici

«Dovevano uscire con una vittoria. Il risultato è buono in ottica dei 180 minuti ma il calcio è strano e dovevamo arrotondare il risultato per stare più tranquilli nella gara di ritorno. Loro sono una buona squadra, domenica dobbiamo stare attenti».