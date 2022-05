Colpo del Poggio Mirteto: Futbol Montesacro ko 0-1. Manca un punto per la salvezza. Pieroncini: «Un ultimo sforzo»

RIETI - Il Poggio Mirteto vince di misura sul Futbol Montesacro: sul campo ospite termina 1-0 in favore dei mirtensi. Mamarang al 27’ del primo tempo sigla il gol del vantaggio. Ora basta un punto per evitare i playout. Domenica il derby con la Bf Sport poi il Valletonda si rifarà il look.

La gara

Partono meglio i padroni di casa che pressano alto. La svolta arriva al 27’: su corner per il Futbol, Luciani blocca, rilancia per suo fratello Mirko che stoppa perfettamente e serve Mamaramg che in corsa mette dentro il gol del vantaggio. Dal vantaggio i mirtensi non subiscono particolari pericoli. Nella ripresa l’occasione più nitida arriva sui piedi di Nobili che a pochi passi dalla porta mette fuori.

Le dichiarazioni

Il ds Alessandro Pieroncini: «Siamo molto soddisfatti della gara svolta oggi, prendersi i tre punti era fondamentale. Ora ci aspetta la gara con la Bf Sport: serve un ultimo sforzo. Nel frattempo la società sta programmando la prossima stagione. Possiamo ufficialmente dire che il Valletonda nella prossima stagione avrà il sintetico, diventerà un impianto importante per la categoria e per il territorio. Nel giro di un mese inizieranno i lavori».