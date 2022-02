La Bf Sport centra il bis e si rilancia: Futbol Montesacro ko 0-2. Perotti: «Avanti così»

RIETI - Seconda vittoria consecutiva per la Bf Sport: sul campo del Futbol Montesacro termina 2-0. Reatini che rientrano tra le big del girone B.

La gara

Bf sport che si presenta alla gara senza Cavallari, Amoroso, Severoni e Floridi, quattro titolari. I gialloneri partono con un 3-5-2.

Pronti via e intorno al quarto d’ora i reatini passano in vantaggio: Casciani su punizione mette la palla in mezzo, su mischia arriva l’1-0 su autogol. Ancora aggressiva la Bf Sport e alla mezz’ora arriva il raddoppio: Cioffi dalla linea di fondo insacca in rete un tiro cross perfetto. Nella ripresa spinge il Futbol, la Bf Sport rischia ma si difende bene portando a casa il risultato. Nei minuti di recupero viene espulso Piras per proteste.

Le dichiarazioni

Il ds Simone Perotti: «Abbiamo dimostrando che possiamo stare in alto e che abbiamo lasciato per strada dei punti. Proseguiamo così, siamo convinti che possiamo giocarcela con tutti fino al termine del girone».