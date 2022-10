Partita ostica per l'Amatrice: è 2-2 col Futbol Montesacro. Angelone: «L'espulsione ci ha condizionato»

RIETI - Altro pari, è di nuovo 2-2 per l’Amatrice: i rossoblù si prendono un punto sul difficile campo del Futbol Montesacro. Due punti nelle prime due giornate a dimostrazione di un campionato molto equilibrato. In campo due fra formazioni più strutturate della categoria. In gol ancora Pezzotti.

La gara

Parte forte l’Amatrice: al 10’ passa in vantaggio con Pezzotti che dal limite fa partire un tiro di mezzo esterno sinistro che batte l’estremo difensore di casa. Al 20’ viene espulso De Cesare per bestemmia e gli ospiti reatini giocano per settanta minuti in inferiorità numerica. Il Futbol approfitta della superiorità per riportarsi in parità: al 25’ fa 1-1. Termina così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa l’Amatrice protesta per un rigore e su ripartenza è rigore per i padroni di casa. Dal dischetto il Futbol Montesacro sorpassa e fa 2-1. I reatini ci credono ancora e al 40’ Cenfi su ribattuta trova il gol del pari che chiude la gara.

Le impressioni di mister Vincenzo Angelone

«Abbiamo svolto una partita discreta, sufficiente fino al nostro vantaggio, poi loro hanno preso le misure e dopo l'espulsione ci siamo un po' abbassati. Nella ripresa i ragazzi hanno raddoppiato le forze. Il rigore molto discutibile, non meritavamo di andare sotto. Nonostante il gol subito abbiamo continuato a giocare ed è arrivato il pari. Testa alla prossima».