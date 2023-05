Due ragazze rubano prodotti di cosmesi nella farmacia Salaria, scoperte si danno alla fuga e fanno perdere le loro tracce

RIETI - Furto nella farmacia Salaria di piazza Tevere. Due giovani - nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 17 - si sono introdotte all'interno della farmacia in via Terminillese durante l'orario di apertura al pubblico.

Cercando di non farsi notare hanno portato via costosi prodotti di cosmesi di vario genere per un importo piuttosto considerevole, oltre i 500 euro. Le due ragazze però sono state scoperte e, quando gli è stato intimato di fermarsi, si sono date alla fuga senza che nessuno riuscisse a bloccarle, dileguandosi all'esterno.