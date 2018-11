© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I carabinieri di Cittaducale arrestano in Puglia una banda dedita al furto di mezzi pesanti perpetrati in tutta italia. Tre le misure cautelari eseguite.Il colpo è stato messo a segno in primavera, nella nottata tra il 16 e il 17 aprile scorso quando tre malviventi, immortalati da telecamere di sorveglianza, completamente mascherati, si sono introdotti all’interno della sede della ditta “Sacite” di Cittaducale, una ditta per lo stoccaggio dei rifiuti, dalla quale in pochi minuti sono riusciti a sottrarre due furgoni, un bobcat, 4 gruppi elettrogeni e 700 litri di gasolio.Il furto, ha fruttato un bottino di piu di 100mila euro ai malviventi che si sono dileguati con i mezzi rubati senza lasciare tracce. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cittaducale, immediatamente intervenuti sul posto per i primi rilievi, hanno avviato da subito una complessa attività d’indagine al fine di individuare gli autori dell’audace furto.Tale attività ha portato a mettere a confronto il colpo consumato nel reatino, con una serie di numerosi analoghi furti perpetrati tra la puglia, le marche, fino ad arrivare in friuli venezia giulia, delineando l’esistenza di una squadra preparata e scaltra, con un modus operandi pressoché’ identico, specializzata nell’appropriarsi di mezzi pesanti e da lavoro. Furti che fruttavano alla banda, ogni volta cifre importanti che variavano tra i 50.000 e i 200.000 euro.Le indagini si sono focalizzate infine, tra Foggia e Cerignola dove alcuni veicoli rubati sono stati rinvenuti e recuperati dai carabinieri. A questi primi risultati è seguito un articolato lavoro di analisi e riscontro che ha permesso di individuare rapidamente i componenti del sodalizio criminale che, dividendosi scrupolosamente i compiti e stando attenti a non lasciare tracce, hanno messo a segno almeno 8 colpi.Oggi, con la decisiva collaborazione dei carabinieri delle compagnie di Foggia e Cerignola, nelle prime ore del mattino, sono stati assicurati alla giustizia per il reato di “furto aggravato in concorso”: l. G. M. foggiano classe 1956, V. R. N. anch’egli foggiano classe 1982 e A. M. di cerignola (fg) classe 1972, tutti pregiudicati con precedenti penali per reati contro il patrimonio.