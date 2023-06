Martedì 6 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Furto lungo via Nazionale al “BarCollo” di Castel Sant’Angelo. Qui, al mattino presto, con il bar ancora chiuso, è stato scaricato - in luogo inon in vista - il cartone contenente prodotti dolciari con circa un centinaio di cornetti ben farciti con creme e marmellata oltre ad altri contenitori ben sigillati con tramezzini, paste e pizzette.

Tutti prodotti che sarebbero andati di lì a poco sul bancone per la vendita dopo l’apertura del bar-pizzeria. Al momento dell’apertura del locale dei cartoni però nessuna traccia.

Il proprietario ha quindi allertato i carabinieri del comando stazione territoriale che ora procedono. I militari dell’Arma hanno subito acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dalle quali si potrebbe risalire al responsabile del furto dolciario-gastronomico.