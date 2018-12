© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nelle prime ore di questa mattina, in Roma, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio e Carsoli, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto , in collaborazione con quelli delle stazioni carabinieri di Passo Corese e Fiano Romano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari e all’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa il 3 dicembre 2018 nell’ambito del procedimento penale iscritto presso la procura della Repubblica del tribunale di rieti nei confronti dei sottonotati soggetti tutti, a vario titolo, responsabili in concorso tra di loro dei reati di rapina, lesioni aggravate, favoreggiamento personale, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, furto aggravato, violenza privata, violazione delle norme in materia di armi.Gli arrestati sono: E.C. 37/enne, disoccupato, censurato; R.C. 39/enne, disoccupato, censurato; F.R. 55/enne, disoccupato, censurato; A.I. 42/enne, operaio, censurato; F.P. 31/enne, impiegata, incensurata.L’intensa e prolungata attività investigativa avviata dagi carabinieri di iniziativa e quella successiva, coordinata dalla procura della Repubblica di Rieti, ha permesso di raccogliere, anche attraverso l’ausilio di mezzi tecnici, inconfutabili ed abbondanti elementi a carico dei soggetti arrestati, nei cui confronti la competente a.utorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative, emetteva le odierne misure restrittive e piu’ nello specifico per i seguenti fatti: M.F., R.C e A.I. per la tentata rapina, avvenuta lo scorso 19 dicembre 2017, presso il distributore di carburanti del gruppo “D’amico” di Fara in Sabina e per le rapine consumate il 02 ottobre e il 28 novembre 2017 presso l’impianto di carburanti del medesimo gruppo, sito in Fiano Romano.R.C e E.C. per il furto di un’autovettura perpetrato in Roma la notte tra il 26 ed il 27 gennaio 2018;R.C.; F.P. e E.C., per i danneggiamenti a seguito di incendio, avvenuti il 4 ed il 27 gennaio 2018 a Morlupo di un cancello di ingresso di una privata abitazione e di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via;R.C. e A.I. per avere illegalmente detenuto e portato a Fiumicino in data 31 gennaio 2018, una pistola semiautomatica con matricola abrasa;M.F. , R.C. e A.I., dopo le formalita’ di rito, sono stati tradotti ed associati presso la casa circondariale di Rieti, mentre E.C. e la F.P. sono stati sottoposti rispettivamente alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.