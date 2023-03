Mercoledì 22 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Svegliato in casa dai ladri li mette in fuga costringendoli a dileguarsi gambe in spalla. Paura in Sabina a Poggio Nativo dove un uomo, durante la notte, si è accorto che la sua abitazione veniva visitata dai ladri e li ha messi in fuga. Era notte fonda quando ignoti, riuscendo a forzare e scardinare una porta-finestra, sono riusciti ad introdursi all’interno di una privata abitazione, probabilmente consapevoli che all’interno vi fossero persone a letto a dormire.

Nonostante tutto, una volta intrufolatisi nelle stanze, hanno rovistato ovunque rovesciando cassetti e aprendo vani alla ricerca di preziosi e contanti. Probabilmente però, durante la ricerca di beni da sottrarre, hanno causato rumori e tramestio che hanno svegliato il padrone di casa. L’uomo destato improvvisamente dal sonno dai rumori e dai movimenti dei ladri si è diretto nelle altre stanze trovandosi vicino ai malviventi che all’inaspettata vista del proprietario hanno fatto dietro-front per fuggire in maniera precipitosa oltrepassando anche una recinzione.

La segnalazione. L’immediata segnalazione ai carabinieri del locale comando stazione ha permesso di avviare subito le ricerche con ricognizioni e pattugliamenti in zona senza però che i malviventi venissero poi rintracciati. Nonostante la fuga i ladri sarebbero riusciti a portare via alcuni oggetti in oro. Sempre a Poggio Nativo forse la stessa gang potrebbe aver messo la firma su un altro furto messo a segno in un’abitazione. Al rientro in casa dei proprietari la constatazione della casa messa a soqquadro e il furto di gioielli e monili in oro. Un tentativo di furto è stato commesso di nuovo a Poggio Nativo in via Mirtense dove i ladri sono stati messi in fuga ancor prima di entrare grazie all’attivazione sonora del sistema di allarme di cui era munita l’abitazione.

Altri colpi. A Poggio Mirteto invece nelle mire dei ladri c’è una pizzeria presa d’assalto nella notte dopo l’orario di chiusura: portati via i soldi del fondo cassa per un valore complessivo di qualche centinaio di euro mentre a Monteleone Sabino ignoti si accontentano di liquori, bevande e derrate alimentari, scambiando probabilmente una casa per un supermarket. Anche a Castel di Tora i ladri sono tornati a colpire in un casolare lungo la strada provinciale Turanense con un furto "da pollaio" in una cantina adibita a rimessa da sono sono stati portati via arnesi da lavoro ed utensili.

Le indagini. Rispetto a tutti i colpi perpetrati ai danni di abitazioni sono in corso attività investigative per risalire ai responsabili grazie all’esito dei rilievi effettuati sul posto dai militari e dai colleghi della Sezione operativa per risalire all'identità dei responsabili. In città al momento, la raffica di furti delle scorse settimane sembra invece essersi fortunatamente arrestata anche a seguito degli arresti eseguiti dai carabinieri e dalla polizia di Stato al termine di serrate indagini che hanno permesso di individuare gli autori di numerosi furti.