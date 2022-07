Mercoledì 27 Luglio 2022, 08:59

Furti a raffica durante la festa patronale di Sant'Anna. Sono giorni difficili quelli che si stanno vivendo nel comune di Poggio Nativo. Nella frazione di Casali le abitazioni sono state prese di mira da una banda di ladri che nelle giornate clou della festa (dal 21 al 24 luglio) ha fatto razzia di oggetti preziosi e contanti, laddove li hanno trovati, gettando in allarme la popolazione e sedimentando un clima di profonda insicurezza. Approfittando del buio e del fatto che molti cittadini hanno lasciato incustodite le case per godere di qualche ora di svago, i malintenzionati sono riusciti a entrare nelle case e a trafugare preziosi e denaro e qualunque oggetto trovato a portata di mano.

IL MODUS OPERANDI

Una media di tre o quattro colpi a sera, accomunati dalle stesse modalità d'azione. Da quanto emerso, sarebbero state derubate più di 10 abitazioni. E come spesso accade nei piccoli centri, i residenti si sono rivolti al sindaco per chiedere attenzione e, soprattutto, maggiori azioni di difesa del territorio al fine di arginare il fenomeno malavitoso. Un appello che la prima cittadina Veronica Diamilla non ha fatto cadere nel vuoto confrontandosi subito con forze dell'ordine e istituzioni sovracomunali.



L'APPELLO

«L'impegno delle forze dell'ordine è evidente esordisce Diamilla - ma purtroppo non è stato sufficiente per contenere questa banda di delinquenti che entra nelle nostre case, privandoci di oggetti preziosi, ma ancor di più di affetti e ricordi e violando la nostra intimità famigliare. Queste ripetute effrazioni vanno, tra l'altro a rovinare queste bellissime serate di festa nel nostro paese, che torna a festeggiare la santa patrona Sant'Anna dopo lo stop forzato per la pandemia, e il clima di serenità ritrovata. Per questo motivo comunica Diamilla - questa mattina ho chiesto al Prefetto Gennaro Capo un potenziamento dell'attività di vigilanza con lo scopo di contenere i furti e rassicurare la popolazione. Nel pomeriggio ho parlato con il colonello Pietro Ronci, comandante della compagnia dei carabinieri di Poggio Mirteto, che mi ha assicurato che sono già in atto attività investigative per cercare di individuare i responsabili e che verrà rafforzata l'azione preventiva e di controllo sul territorio».



UN TERRITORIO VASTO

Un territorio quello che si estende intorno ad Osteria Nuova non sempre facile da controllare. «Ringrazio le istituzioni per il duro lavoro che svolgono sottolinea infatti la sindaca -, data la carenza di risorse umane per un territorio quello di Poggio Nativo, ma ancor di più, quello dei comuni che ruotano su Osteria Nuova, che è certamente piccolo in termini di abitanti ma esteso e con ampie zone di campagna.

Un motivo in più per invitare «i cittadini a essere vigili, segnalando alle forze dell'ordine qualunque movimento e cosa possa aiutare a fermare questi delinquenti».