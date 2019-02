Ultimo aggiornamento: 12:40

Contro i furti la compagnia dei carabinieri di Poggio Mirteto mette in campo un servizio speciale di controllo del territorio. Dalla mattina di sabato fino all’alba di domenica, 23 militari provenienti dalle stazioni di Passo Corese, Fara Sabina e dal nucleo radiomobile di Poggio Mirteto, hanno controllato le strade e i centri abitati. Furti non ne sono stati fatti, ma l’operazione ha comunque consentito di arrestare una persona e denunciarne due per altri reati.Parallelamente al servizio straordinario, due carabinieri della stazione di Poggio Mirteto si sono recati in Romagna dove in carcere stava scontando un’altra pena, un romano che nel 2018 viveva a Poggio Mirteto e si era macchiato del reato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Sulla vicenda per mesi hanno indagato i militari mirtensi che, ieri, hanno ordinato all’uomo, P.A. 40 anni, una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere che sconterà nella stessa casa circondariale in cui si trova.Due denunce sono state eseguite dai carabinieri del nucleo radiomobile.La prima per detenzione ai fini di spaccio è stata sporta nei confronti di un uomo, proveniente dalla provincia di Roma, che è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Passo Corese. In macchina è stato sorpreso con tre grammi di hashish.Intorno all’una e mezza della notte, a Poggio Mirteto, un automobilista guidava in stato di ebbrezza. Viaggiava solo e il suo tasso alcolemico è maggiore a quello consentito dalla legge. È stato denunciato.