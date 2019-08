RIETI - La quiete dopo la tempesta. Quarta notte consecutiva senza furti dopo la raffica di colpi messi a segno in abitazioni private e ristoranti nella zona di Castelfranco e La Foresta sull’asse via Tavola D’Argento, Via Villafranca e via Foresta. Proseguono intanto - da parte di polizia e carabinieri - i pattugliamenti e i servizi di controllo in borghese.



Ma ora cresce l’apprensione dei residenti per via dei festeggiamenti, “Cantine sotto le stelle” in programma a Castefranco, la "due giorni" di musica e buona gastronomica che richiama numerose persone.



