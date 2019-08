RIETI - Incendio a Castel Di Tora non molto distante dalle abitazioni. Nel pomeriggio vigili del fuoco e guardiaparco della riserva regionale dei monti Cervia e Navegna sono intervenuti nelle vicinanze del piccolo centro sulle sponde del lago del Turano.



Numerose le richieste di intervento da parte dei residenti della zona preoccupati dal fatto che le fiamme - in un primo momento originatesi a partire da rovi e sterpaglie - alimentate dal vento potessero raggiungere l'area boscata e successivamente le abitazioni limitrofe.



La rapidità dell'intervento ha permesso di evitare ogni rischio e le fiamme subito circoscritte non hanno creato pericoli o danni nè rischi per le circostanti abitazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA