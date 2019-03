RIETI - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato poco dopo le 14 e 30 in una collina sopra Amatrice. Le fiamme sono alimentate dal vento forte che sipra nella zona.



Sul posto si stanno portando i vigili del fuoco del distaccamento di Posta e si è messa in partenza anche una squadra del comando provinciale di Rieti. Si sta valutando l'opportunità di richiedere l'intervento di un elicottero.



Le squadre antincendio sono giunte in prossimità del fronte del fuoco, ma risulta difficile per loro poter operare da terra. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un intervento di un elicottero.



Ultimo aggiornamento: 16:27