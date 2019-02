RIETI - Tanta folla e tanti motociclisti fuori la chiesa di Santa Maria del Popolo a Cittaducale per i funerali di Federico Quassoni, il 28enne tragicamente deceduto lunedì in un incidente stradale lungo la strada che dal comune angioino conduce al bivio per Caporio. Gli amici motocilisti hanno appeso uno striscione fuori con la scritta: «Ciao Paperì».



Tantissima la folla di parenti, amici e conoscenti nella chiesa di Santa Maria. Per l'occasione, il sindaco Leonardo Ranalli ha proclamato il lutto cittadino.