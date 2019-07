Ultimo aggiornamento: 20:21

RIETI - Momenti di paura a Oliveto Sabino nel pomeriggio: un improvviso e fragoroso fulmine ha quarciato in due e poi abbattuto una grossa quercia secolare che vegetava sul limitare di una scarpata, in via Madonna, poco al di sopra della sede stradale e non didtante da due abitazioni.Un rumoroso schianto avvenuto non molto distante da alcune abitazioni private e che ha messo in allarme ii residenti della zona. Fortunatamente in quel momento lungo la via non transitavano autovetture nè pedoni e non si sono verificati danni a cose o persone.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti giunti sul posto con una squadra di soccorso e un'autoscala per poter procedere al taglio dei resti della pianta abbattuta dal violento fulmine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e poi rimuovere i resti del corpo vegetativo. ​