Fuga di gas a Pescorocchiano, chiuse le strade, i vigili del fuoco risolvono la situazione

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi a Pescorocchiano, in Via Marsicana, per una pericolosa fuga di gas.



Con la collaborazione del Sindaco del paese e dei Carabinieri della locale stazione, che avevano nel mentre individuato la zona da dove arrivava l'odore del gas, i Pompieri, appena arrivati in posto, hanno da subito messo in sicurezza l'intera area e controllato tutte le abitazioni adiacenti la perdita di gas alla ricerca di eventuali e pericolose risacche presenti al loro interno.



Una volta verificata l'assenza del pericolo, i Vigili del Fuoco hanno dato il loro assenso alla riapertura della strada locale mentre la ditta responsabile della fornitura ripristinava la condotta per l'utilizzo delle utenze locali. © RIPRODUZIONE RISERVATA