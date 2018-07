RIETI - La Polizia di Stato ritrova le armi e le munizioni rubate in una abitazione di Poggio Fidoni. Nella tarda serata di ieri gli agenti in servizio di volante, particolarmente impegnati nei servizi di controllo del territorio, finalizzati in particolare a prevenire e reprimere i furti nei confronti delle abitazioni, hanno rinvenuto, in un anfratto poco distante da una cava di Poggio Fidoni, 5 fucili da caccia, una pistola calibro 20 e un centinaio di cartucce.



Le armi e le munizioni erano contenute all’interno di un armadio blindato che era stato asportato durante un furto commesso nella tarda serata del 26 giugno scorso in un’abitazione di Poggio Fidoni. In quella circostanza i malviventi avevano divelto dal muro l’armadio blindato e messo a soqquadro l’abitazione asportando danaro e preziosi.



Sull’armadio blindato la Polizia scientifica sta svolgendo gli accertamenti volti ad evidenziare le impronte digitali dei malviventi, mentre proseguono le indagini della squadra Mobile per individuare gli autori del furto.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41



